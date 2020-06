A polícia ligou o agressor sexual ao caso de outra menina, de cinco anos, que desapareceu na Alemanha. A mãe de Inga, que nunca foi encontrada, quer reabrir novamente o caso. Polícia oferece 10 mil euros a quem tiver informações sobre o caso Maddie.

Portugal 3 min.

Suspeito de rapto de Maddie envolvido no desaparecimento de outra menina na Alemanha

Paula SANTOS FERREIRA A polícia ligou o agressor sexual ao caso de outra menina, de cinco anos, que desapareceu na Alemanha. A mãe de Inga, que nunca foi encontrada, quer reabrir novamente o caso. Polícia oferece 10 mil euros a quem tiver informações sobre o caso Maddie.

Nunca, em 13 anos, as polícias portuguesa, inglesa e agora alemã, levaram tão a sério uma linha de investigação e um suspeito como agora, no caso da menina inglesa, Madeleine McCann, de três anos, desaparecida em 2007, na Praia da Luz, no Algarve. A fotografia da direita mostra como será agora, Maddie com 16 anos, caso ainda esteja viva. O que para a polícia alemã será difícil, como já assumiu.

O alemão Christian Brueckner, 43 anos, é o homem suspeito de ter raptado a menina do apartamento, onde ela e os dois irmãos gémeos, mais pequenos, dormiam, enquanto os pais jantavam com amigos, no restaurante do condomínio a alguns metros de distância.

Suspeito do desaparecimento de Inga



O agressor sexual está atualmente preso, na Alemanha, e o seu cadastro é principalmente composto por crimes sexuais infantis, cujas vítimas são meninas, e pornografia infantil e de tráfico de droga. O suspeito da morte de Maddie está agora a cumprir prisão, desde o ano passado por causa da violação, de uma mulher de 72 anos, em 2005, no Algarve, conta o Braunschweiger Zeitung.

Christian Brueckner também foi suspeito num caso de desaparecimento de uma menina, Inga, de cinco anos, da cidade de Schönebeck, em 2015, relata o o relatou o Magdeburger Volksstimme. Esta cidade pertence ao município de Salzlandkreis, no estado de Saxônia-Anhalt. Após seu desaparecimento, a polícia e populares revistaram várias áreas florestais em busca de Inga.



The prime suspect in the case of Madeleine McCann is linked to the disappearance of a German girl eight years later https://t.co/pdWcAPS0VN — The Telegraph (@Telegraph) June 5, 2020

A equipa policial seguiu milhares de pistas, uma já em 2016, delas ligada a este agressor sexual que tinha uma propriedade em ruínas perto da cidade. Neste lugar, a polícia, encontrou muita pornografia infantil. No dia anterior ao desaparecimento da menina alemã, Christian Brueckner teve um acidente de viação numa área de serviço numa auto-estrada que vai dar à cidade onde Inga morava. Agora, o advogado da mãe de Inga quer que a investigação seja reaberta.

10 mil euros por informações

No caso Maddie a polícia alemã divulgou uma carrinha e um jaguar que pertenciam ao alemão na altura em que morava no Algarve, bem como duas casas, onde ele habitou por uns tempos. Dois números de telefone que lhe pertenceram estão também a ser divulgados. A intenção é despertar a memória e alguém poder recordar-se de algum fator importante a ele ligado na altura do desaparecimento de Madeleine MacCann.

Maddie. Pais continuam determinados em descobrir a verdade Os pais de Madeleine McCann manifestaram esta quarta-feira a esperança de encontrar a filha desaparecida em Portugal, “descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça”, na sequência de um apelo público da polícia britânica sobre um novo suspeito na investigação.

A polícia alemã está a oferecer 10 mil euros a quem fornecer informações válidas e importantes para deslindar este caso que já tem 13 anos, mas que continua por resolver.

"Há razões para supor que há outras pessoas, para além do suspeito, que têm conhecimento concreto do curso do crime e talvez também do local onde o corpo foi deixado", assegura a BKA num comunicado.



"Tudo leva a crer que menina está morta"

O mais dramático é que segundo o Serviço Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA) que conduz a investigação, "tudo leva a crer que a Maddie está morta". Segundo afirmou o inspetor Christian Hope do BKA no programa Crimewatch, da televisão ZDF: "Acreditamos que a criança esteja morta e que este homem a matou".

Também Hans-Christian Wolters, porta-voz do Ministério Público de Braunschweig declarou o mesmo no programa Aktenzeichen XY, da ZDF, um programa de televisão sobre crimes, onde polícia colabora com a equipa televisiva.

Foi para o Algarve para fugir à prisão

Foi para fugir à prisão após uma sentença de prisão juvenil que Brueckner, então com 18 anos, fugiu para o Algarve, com a namorada, em 1995, onde viveu até 2007. No ano anterior ele abusou sexualmente uma menina de sete anos num parque infantil e expôs-se a outra de nove anos, na Baviera, conta o Bild. Foi condenado a dois anos como menor. Para não cumprir a pena foi para Portugal.

Maddie. Polícia britânica divulga informação sobre suspeito de desaparecimento A polícia britânica, em simultâneo com a polícia alemã, lançou esta quarta-feira um novo apelo público de informação sobre um homem alemão, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann em Portugal em 2007.

Para além de outros factos, numa noite de copos, o alemão terá contado a outro homem num bar do Algarve saber o que aconteceu a Maddie e numa conversa num chat na internet terá mencionado também saber sobre o desaparecimento da menina inglesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.