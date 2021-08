A mansão de luxo do ator está integrada num novo resort em Melides, Grândola, de um grande amigo seu e será construída ao gosto do famoso ator. Em setembro Clooney irá visitar o local.

Portugal 2 min.

Surpresa

Portugal. George Clooney vai ter uma casa de luxo na costa alentejana

Paula SANTOS FERREIRA A mansão de luxo do ator está integrada num novo resort em Melides, Grândola, de um grande amigo seu e será construída ao gosto do famoso ator. Em setembro Clooney irá visitar o local.

Melides é uma das pacatas aldeias portuguesas de pescadores da costa alentejana, ainda com praias desertas a perder de vista e com pouco turismo, mas já descoberta por alguns famosos internacionais, que a estão a tornar conhecida por revelarem esta natureza em estado puro, tecendo-lhe rasgados elogios.

Um deles é Christian Louboutin, o designer francês de calçado, dos icónicos sapatos de solas vermelhas, que para ali se mudou e está a construir um hotel de charme, ou a condessa Noemi Marone Cinzano, produtora de vinhos cuja família foi proprietária da marca italiana Cinzano. Louboutin deixou a Comporta (a poucos quilómetros dali, em direção a Lisboa) por estar já muito sobrelotada, e construiu uma mansão perto do mar em Melides, pela qual se apaixonou quando a conheceu.



Os rasgados elogios a esta aldeia que tem ainda uma enorme lagoa e arrozais levaram jornalistas de viagens a colocá-la nas listas de destinos internacionais preferidos. Uma reportagem do New York Times compara mesmo Melides, a Saint Tropez, nos anos 60, antes de Brigitte Bardot descobrir a famosa estância francesa, ou Ibiza, antes de se tornar o famoso spot de festas.

A famosa revista de viagens Conde Nast Traveller elegeu esta aldeia alentejana como o 3º melhor destino do mundo para viajar este ano, garantindo que é “a praia portuguesa secreta que tem de conhecer”, ficando à frente de destinos famosos como os Emirados Árabes Unidos, as Ilhas Canárias ou a República Dominicana.

A Melides vai agora chegar a superestrela de Hollywood George Clooney, com a sua esposa Amal Clooney e os gémeos, Alexander e Ella, de quatro anos, noticia o jornal português ECO.

Louboutin cria mala em homenagem a Portugal Feita por diversos artesãos, mala é uma ode a Portugal – a "segunda casa" do designer que criou os sapatos com solas vermelhas.

E Clooney escolheu Melides porque....

Porque é que o ator escolheu esta terra? Simples. Porque o seu grande amigo e sócio Mike Meldman é o CEO da empresa Discovery Land Company que possui o projeto Costa Terra Golf & Ocean Club em Melides, onde Clooney irá construir a sua moradia de luxo.

Em 2013, Mike Meldman, Clooney e o amigo Rande Gerber, marido da supermodelo Cindy Crawford, fundaram a Casamigos, uma empresa de tequila, com o mesmo nome, entretanto já vendida.

O projeto Costa Terra Golf & Ocean Club é também todo ele direcionado para um target bastante premium, conta o referido jornal. E adianta que o resort de luxo vai ser composto por 146 moradias unifamiliares, 29 residências pertencentes ao resort, um campo de golfe e um centro de saúde e bem-estar.

Se desejar ser vizinho de George Clooney pode adquirir um lote neste resort, dado que ele vai ser vendido desta forma. Os compradores podem construir as suas mansões como desejarem ou optar por projetos tipo que a empresa proprietária vai idealizar, segundo o ECO.

Foto: AFP

George Clooney preferiu construir a moradia em Melides ao seu gosto. De acordo com o jornal, o ator teria inicialmente previsto ir visitar o local da sua nova residência no passado dia 13 mas, acabou por adiar a viagem para setembro.

Costa alentejana. Quando os resorts de luxo dão cabo da natureza Ao longo da costa portuguesa entre Tróia e Sines, os grandes promotores imobiliários e o governo apostam no regresso dos resorts de luxo. Oito enormes projetos turísticos, a piscar o olho às elites estrangeiras, ameaçam um importante ecossistema de dunas e floresta. O Movimento Dunas Livres lançou uma carta aberta pela suspensão dos projetos e pela defesa de um dos últimos redutos do litoral ibérico selvagem

Com tanta promoção internacional às praias desertas de Melides, e agora com a notícia de que um dos atores mais famosos do planeta terá lá uma mansão, com o novo resort de luxo, o hotel de charme do Louboutin e outros projetos turísticos previstos para a zona, esta aldeia de pescadores pode vir a tornar-se num dos destinos turísticos internacionais de Portugal e deixar de ter as areias de praias "intocadas", como revelam as reportagens turísticas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.