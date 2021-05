Casos na capital portuguesa estão a aumentar e é nas zonas históricas que o crescimento é maior. Governo vai avançar com testagem em massa e acelerar vacinação na faixa dos 30 e 40 anos.

Subida de casos em Lisboa lança alerta. Freguesias turísticas são as mais afetadas

Ana TOMÁS

Apesar de não ser o concelho com maior incidência de infeções por 100 mil habitantes, em Portugal, o aumento de casos positivos de covid-19 em Lisboa, para níveis acima dos sinais de alerta, e o facto de o índice de transmissibilidade - R(t) - na região onde a cidade se insere - Lisboa e Vale do Tejo - ser de 1,11, superior à média nacional, levou o Governo a tomar medidas.

A Grande Lisboa é a área com maior densidade populacional do país e a subida de casos está a preocupar as autoridades de saúde. Para já o aumento na capital é significativamente superior ao dos concelhos vizinhos, mas há o risco de se alastrar, devido aos movimentos pendulares de quem aí vive e trabalha em Lisboa.

Se isso acontecer, a transmissão pode ficar descontrolada, como aconteceu no verão de 2020, em que 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa ficaram em estado de calamidade, enquanto o resto do país prosseguiu no desconfinamento. Nessa altura, foram sobretudo os concelhos à volta da capital a serem afetados. Desta vez o movimento de transmissão parece sair do centro de Lisboa em direção à restante zona envolvente.

Atualmente a incidência acumulada a 14 dias, na capital, é de 143 casos por 100 mil habitantes e as freguesias da cidade que correspondem às zonas históricas e turísticas são as mais afetadas. Santa Maria Maior e Misericórdia, onde se incluem os bairros do Castelo, Alfama, Mouraria, Bica e Bairro Alto, e a freguesia de Arroios são as mais problemáticas, concentrando mais casos, que, em duas semanas, se foram alastrando a freguesias vizinhas.

Até ao momento, as autoridades de saúde têm conseguido rastrear as cadeias de transmissão, mas uma vez que nas zonas históricas confluem atrações turísticas e de diversão noturna, que têm juntado, em alguns daqueles bairros grandes ajuntamentos de jovens, o Governo vai avançar com medidas para testagem em massa em setores que trabalhem com esse tipo de público.



Táxis, restauração, hotelaria e zonas de diversão com reforço de testagem

Esta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, tinha adiantado que o Governo iria intensificar a testagem seguindo o mesmo modelo de anteriores abordagens, "com testes PCR, testes rápidos e a aplicação de testes tanto setorialmente - onde os surtos sejam efetivamente setoriais - como em contextos familiares ou de bairro".

Ontem, a task-force criada para implementar o plano de rastreio da covid-19 explicou como vão ser aplicados os testes em massa, no concelho de Lisboa.

Táxis, TVDE e profissionais de entregas são os primeiros alvos desta campanha de testagem, que arranca já na sexta-feira. Na próxima segunda-feira, o programa arranca nas zonas de concentração de restaurantes, hotelaria comércio e feiras.

A testagem em massa vai abranger também zonas de diversão noturna e de habitual convívio entre os jovens, no centro da cidade de Lisboa, como o Cais do Sodré, o Bairro Alto ou o miradouro de São Pedro de Alcântara, recorrendo a unidades móveis.



O programa de testes vai também incluir hostels e pensões, espaços que, em Lisboa, estão frequentemente sobrelotados, sobretudo os que são procurados por população migrante e requentes de asilo.

Tal como já tinha sido avançado, o Governo pretende ainda reforçar os testes nos estabelecimentos de ensino, com particular atenção no Superior e Secundário. Em Lisboa, a testagem a alunos, docentes e não docentes começa já esta semana e abarca todos os níveis de ensino.

Nas zonas de grande circulação e terminais de transporte, como a Gare do Oriente, serão colocados postos móveis que podem ser usados pelos passageiros.



Vacina para os 30 e 40 anos a partir de junho

Outra das estratégias anunciadas para conter a transmissão em Lisboa foi a aceleração da vacinação nas faixas etárias dos 30 e 40 anos.

Essa antecipação já tinha sido revelada no final da semana passada, mas para todo o país, o que obrigou o Governo a recuar na exceção entretanto anunciada para a zona da capital.

Esta terça-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, tinha anunciado que a vacinação contra a covid-19 ia ser acelerada em Lisboa e Vale do Tejo, nas faixas dos 40 e 30 anos, na sequência do aumento das infeções. O anúncio gerou críticas a norte, com o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, a acusar o Governo de beneficiar "o infrator" e a exigir tratamento igual para todas a regiões do país.



No mesmo dia, numa mensagem publicada na conta oficial do Executivo no Twitter, o Governo voltou atrás e anunciou que, devido ao "bom ritmo do Plano de Vacinação Anti-COVID19 e da disponibilidade de vacinas, foi decidida a aceleração da vacinação a nível nacional".



As pessoas com idades acima dos 40 anos começam a ser vacinadas a partir de 6 de junho e as que tiverem mais de 30 serão chamadas a partir do dia 20. Datas que se aplicam "em todo o território continental", precisa o Governo.











