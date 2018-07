Sporting quer 54,7 milhões por Rui Patrício

O clube de Lisboa apresentou queixa à FIFA contra o antigo guarda-redes do Sporting e o Wolverhampton, alegando que não há justa causa para a quebra do contrato que Patrício tinha com os leões até 2022.

Num documento, de 63 páginas, datado do dia 6 de julho de 2018, que o jornal português Diário de Notícias teve acesso, a SAD do Sporting exige 54,702 milhões de euros a título de indemnização.

A SAD dos leões avalia o valor do jogador pela sua cláusula de rescisão, mais os 2,376 milhões de euros que oferia de salário anual, vezes os anos que lhe faltavam para cumprir o contrato.

Para justificar esse valor tão elevado, o clube de Lisboa relembra a venda de Ederson Moraes ao Manchester City, por 40 milhões de euros, justificando o preço superior de Patrício, devido ao facto de ele ser titular dos postes da selecção portuguesa.

Para alegarem a inexistência de justa causa, a administração da SAD do Sporting faz a história do processo que levou à saída de uma série de titulares do clube, defendendo, por um lado, que os posts do ex-presidente do Sporting não são razão para isso, exemplificando com o caso de José Mourinho, que fez uma série de declarações críticas à sua equipa, o Manchester United, após uma série de derrotas.

E argumenta, por outro lado, que a invasão da Academia de Alcochete não pode ser assacada ao clube, até porque o centro de estágios está devidamente licenciado e cumpre todas as regras de segurança exigidas pela UEFA e a Federação Portuguesa de Futebol.

O clube lisboeta pede à FIFA e aos seus órgãos competentes que julguem esse processo e relembra que quando os jogadores ucranianos pediram a rescisão dos seus contratos, com clubes locais, devido ao conflito armado existente nesse país, a FIFA deu razão aos clubes e considerou que tinham tomado todas as precauções possíveis de segurança.

