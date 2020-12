Sozinho no palácio. António Costa passa Natal isolado

O primeiro-ministro português vai passar o Natal sozinho no Palácio de São Bento sem qualquer companhia no dia em que o Presidente francês sai do isolamento, já sem sintomas de covid-19.

Se muitas famílias vão passar pela primeira vez a noite de Natal separadas, outros vão fazê-lo sozinhos, em isolamento profilático. É o caso do primeiro-ministro português que não vai ter companhia na residência oficial, em São Bento.

Mas até lá, não vai ter a companhia de assessores, adjuntos ou secretários. Para além do primeiro-ministro, só os agentes da PSP que fazem a segurança de António Costa e do edifício. Diz o Diário de Notícias que tem várias refeições preparadas pelos funcionários da cozinha, também ausentes, mas que pode optar por confecionar algum prato.

O palácio tem todas as condições de habitabilidade mas apenas António de Oliveira Salazar e Cavaco Silva o fizeram. Os restantes usaram-no apenas como espaço de trabalho. De acordo com o Diário de Notícias, no dia 29, se não houver nada em contrário, o António Costa vai terminar o isolamento.



O primeiro-ministro português foi uma das pessoas que esteve em contacto com Emmanuel Macron, tendo, por isso, ficado em isolamento profilático, assim como outros governantes. Precisamente hoje, o Presidente francês terminou a quarentena de uma semana, após o teste positivo da covid-19 e depois de todos os sintomas da doença terem desaparecido, anunciou a presidência

Macron "não apresenta sintomas de covid-19" e "em cumprimento ao protocolo sanitário em vigor, o isolamento do Presidente termina ao fim de sete dias", refere uma nota do Eliseu.

O Presidente francês, que apresentava sintomas ligeiros da doença, tem informado diariamente a sua evolução durante a quarentena, que cumpriu na residência de La Lanterne, próximo ao Palácio de Versalhes.

A partir daí “tem estado focado nos principais assuntos da atualidade do país e liderou (remotamente) os Conselhos de Ministros e planejou reuniões”, referiu o palácio do Eliseu. Macron aproveitou a mensagem para felicitar os seus compatriotas pelo Natal e para recordar a importância da prudência nestas festas devido à pandemia.

Com Lusa

