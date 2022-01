André Ventura congratulou-se por o seu partido "poder ser a terceira força política", segundo as sondagens à boca das urnas. Já a renovação da maioria por António Costa "não é positivo”.

Sondagens. A boa e a má notícia para o Chega em noite de eleições

André Ventura congratulou-se por o seu partido "poder ser a terceira força política", segundo as sondagens à boca das urnas. Já a renovação da maioria por António Costa "não é positivo".

O líder do Chega, André Ventura, já reagiu às sondagens reveladas pelas televisões e mostrou-se feliz por o Chega “poder vir a ser a terceira força política”. Já a possibilidade de António Costa voltar a governar com maioria é "o dado menos positivo". O líder do Chega declarou que tinha acabado de “sair da missa” e não ter ainda tempo de analisar as sondagens.



As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória ao PS nas eleições legislativas de hoje, com entre 36,6% e 42,6% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 26,7% e 32,7%.

Numa primeira reação a estas projeções, Pedro Pinto ressalvou que ainda era cedo para avaliar resultados, afirmando que seria "uma noite longa". "Qualquer uma destas projeções dá um Chega consolidado, o Chega num terceiro lugar e também esperamos que isso aconteça".

Perante estas projeções, Pedro Pinto disse também o objetivo do partido, de se consolidar como terceira força política, será cumprido e que, por isso, o Chega fará necessariamente parte de uma solução governativa à direita.

"Não haverá Governo de direita em Portugal sem o Chega", afirmou, relativamente às projeções para o partido, que apontam para um resultado entre 3,8% e 8,5%.

Pedro Pinto foi o primeiro a reagir em nome do Chega às projeções das televisões, tendo falado minutos antes de chegar o presidente, André Ventura, e perante uma sala ainda essencialmente ocupada por jornalistas e pouco mais de uma dezena de militantes.

