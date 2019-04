Os abalos foram sentidos nas ilhas de São Miguel e Santa Maria.

Sismos de magnitude média sentidos nos Açores

Os abalos foram sentidos nas ilhas de São Miguel e Santa Maria.

Um sismo de 3,7 na escala de Richter foi sentido hoje à tarde na ilha de São Miguel, já depois de a ilha açoriana ter sentido durante a manhã outro abalo de 4,3 na mesma escala, sem causar danos, segundo as autoridades.



O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informou que, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V na Escala de Mercalli Modificada na Ribeira Quente e Faial da Terra, no concelho da Povoação, e em Ponta Garça, concelho de Vila Franca do Campo.



Foi ainda sentido com intensidade III na Salga, no concelho do Nordeste, S. Brás, Porto Formoso e Conceição, no concelho da Ribeira Grande, e com intensidade II em Santo Espírito, na ilha de Santa Maria.

Contactada pela agência Lusa, a Proteção Civil dos Açores indicou não haver registo de danos materiais causados pelo sismo. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda, em situações de sismo, que sejam tomadas, entre outras, medidas de autoproteção como não acender “fósforos nem isqueiros, pois pode haver fugas de gás”, ou ter cuidado com “vidros partidos ou cabos de eletricidade”.

Esta semana a terra já tinha tremido cinco vezes nos Açores em poucas horas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.