Sismo de 3,7 na escala de Richter atinge ilha de São Miguel

O organismo responsável pela monitorização da atividade sísmica nos Açores continua a acompanhar o evoluir da situação.

Um terramoto de magnitude 3,7 na escala de Richter atingiu na noite de terça-feira a ilha de São Miguel, tendo o epicentro sido registado a cerca de 32 quilómetros a sudeste de Faial da Terra, anunciaram as autoridades açorianas.

O abalo desta terça-feira foi sentido às 22:08 locais (00:08 no Luxemburgo) com intensidade máxima IV em Lomba da Fazenda (concelho de Nordeste), em Água Retorta (concelho de Povoação) e em Ribeira das Tainhas, São Miguel, Ribeira Seca e São Pedro (concelho de Vila Franca do Campo).

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o evento foi ainda sentido em Achada, Santana e São Pedro Nordestinho (concelho de Nordeste), em Santa Cruz (concelho de Lagoa), em Ribeira Quente (concelho de Povoação), em Água d'Alto (concelho de Vila Franca do Campo) e em Livramento (concelho de Ponta Delgada).

Um sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter com epicentro a cerca de 35 quilómetros a sudeste (SE) de Água Retorta já tinha sido registado a 18 de abril.



"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", acrescenta o organismo na nota desta quarta-feira.

Nos últimos tempos uma outra ilha, a de São Jorge, tem experienciado uma crise sismovulcânica que tem, no entanto, abrandado nos últimos dias. O sismo de maior magnitude em São Jorge (3,8 na escala de Richter) ocorreu no dia 29 de março.



