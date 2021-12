Ambos foram condenados por incumprimento dos deveres de serviço, um crime previsto e punido pelo Código de Justiça Militar a penas entre um mês e um ano de reclusão.

Justiça

Sesta em horas de serviço custa 1.752 euros a dois militares da GNR de Alijó

Lusa Ambos foram condenados por incumprimento dos deveres de serviço, um crime previsto e punido pelo Código de Justiça Militar a penas entre um mês e um ano de reclusão.

Dois militares da GNR de Alijó apanhados a dormir no posto em horas de serviço escaparam à pena de prisão, mas o deslize custou-lhes um total de 1.752 euros, entre multas e custas.



Em acórdão consultado na quarta-feira pela agência Lusa, o tribunal criminal de São João Novo, no Porto, condenou um dos arguidos, com a patente de cabo, a três meses de prisão, substituídos por multa de 720 euros, bem como ao pagamento de três unidades de conta (306 euros) a título de custas.

As mesmas custas foram aplicadas ao segundo arguido, um guarda principal, que foi condenado ainda a pagar uma multa de 420 euros em substituição de uma pena de prisão de dois meses.

Ambos foram condenados por incumprimento dos deveres de serviço, um crime previsto e punido pelo Código de Justiça Militar a penas entre um mês e um ano de reclusão.

Segundo a acusação dada como provada por colectivo de juízes para crimes militares, os dois guardas-republicanos estavam escalados para serviços entre as 20:00 de 02 de maio de 2020 e as 08:00 do dia seguinte, no posto de Alijó, distrito de Vila Real, mas cerca das 02:20 da madrugada foram apanhados a dormir pelo comandante de ambos.

"Após efectuar uma ronda no exterior, [o comandante] entrou no quartel e deparou-se com o arguido guarda-principal (...) na sala de atendimento, deitado e a dormir", resume o acórdão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.