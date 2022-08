Numa breve declaração, o autarca da Guarda disse ainda que eram muitas as pessoas a serem retiradas da vila de Gonçalo na segunda-feira ao princípio da noite.

Fogos

Serra da Estrela. Incêndio reativou e está "completamente descontrolado"

O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, disse esta segunda-feira que o incêndio que reativou na serra da Estrela está “completamente descontrolado”, destacando que há muitas pessoas a serem retiradas da vila de Gonçalo.

“O incêndio está completamente descontrolado”, afirmou Sérgio Costa às 20:25 à agência Lusa.

Numa breve declaração, o autarca adiantou que eram muitas as pessoas a serem retiradas da vila de Gonçalo.

“O programa Aldeia Segura [Pessoas Seguras] está a ser ativado em todas as aldeias do sul do concelho”, declarou.

O presidente da Câmara esclareceu ainda que há meios no local, mas com a intensidade do vento “é muito complicado” o combate.

