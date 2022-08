Incêndios registados nos dias 7, 15 e 18 de agosto, terão todos sido ateados "por meio de chama direta". Homem foi preso preventivamente.

Serra da Estrela. Homem de 58 anos suspeito de atear três incêndios em Seia

Lusa Incêndios registados nos dias 7, 15 e 18 de agosto, terão todos sido ateados "por meio de chama direta". Homem foi preso preventivamente.

Um homem de 58 anos é suspeito da autoria de, pelo menos, três crimes de incêndio florestal, ocorridos este mês junto à zona industrial de Seia, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que os incêndios, registados nos dias 7, 15 e 18, terão todos sido ateados "por meio de chama direta".

Em qualquer das situações houve "perigo de propagação das chamas, dada a continuidade horizontal e vertical do combustível existente no local e por se tratar de todo um período de muito elevadas temperaturas" e "só mesmo a pronta e muito eficaz intervenção dos bombeiros evitou danos de maior gravidade", acrescentou.

Foto: Lusa

Segundo a PJ, o detido "é um cidadão de nacionalidade estrangeira, residente em Portugal há aproximadamente trinta anos, reformado e referenciado pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas".

Depois de presente às autoridades judiciárias e sujeito a interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva, mas esta medida de coação é "suscetível de ser alterada para obrigação de permanência na habitação, com sujeição a pulseira eletrónica", se forem reunidas as condições técnicas necessárias. A detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda e com a colaboração da GNR do Destacamento Territorial de Gouveia.

Governo promete "solidariedade total"

À chegada a Manteigas, no distrito da Guarda, para uma reunião entre vários membros do Governo e autarcas da região, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, questionado pelos jornalistas sobre o que os autarcas e as populações daquela área protegia podem esperar, respondeu com "solidariedade total".



Um quarto do Parque Natural da Serra da Estrela atingido por fogos desde julho Entre os concelhos atingidos, o da Guarda registou 10.112 hectares, ou seja, 14% da área total do concelho, e o de Manteigas foi afetado em 6.300 hectares .

"[Podem esperar] a nossa solidariedade total, da parte do Governo. Mas vamos agora ouvir os autarcas, porque acho que é muito importante ouvir quem está aqui e quem esteve aqui com as dificuldades e quem tem vivido as dificuldades", declarou.

O ministro disse que a responsabilidade do Governo "é de compreender essas dificuldades e de fazer tudo" o que for possível e estiver ao alcance para apoiar "aqueles que precisam de apoios".

José Luís Carneiro acrescentou que esta segunda-feira é dia para "ouvir os autarcas" e depois "haverá um momento de decisão". O governante também manifestou "consternação por aquilo que se passou" no incêndio da serra da Estrela e nos incêndios por todo o país.

Reunião do Governo com os autarcas dos municípios do Parque Natural da Serra da Estrela LUSA

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, também foi questionada pelos jornalistas à chegada à unidade hoteleira de Manteigas, onde começou a reunião, pelas 10:30. "Agora vamos conversar sobre os impactos e o que poderemos fazer. Primeiro a reunião e depois falamos. (…) O objetivo primeiro é falar com os senhores presidentes de Câmara. No final da reunião estão previstas declarações e nós falaremos sem nenhum problema", declarou.

Já o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, referiu que os assuntos a tratar pelos autarcas no encontro são aqueles que foram divulgados "no final da semana". "O que nós esperamos é que as nossas reivindicações sejam atendidas pelo Governo", rematou.

Após uma reunião conjunta, na quinta-feira, os municípios abrangidos pelo Parque Natural da Serra da Estrela exigiram que seja decretado "estado de calamidade" e apoios imediatos para colmatar prejuízos de "centenas de milhões de euros".

Seis ministros estão reunidos, em Manteigas, com os seis autarcas abrangidos pelo Parque Natural da Serra da Estrela - Manteigas, Celorico da Beira, Covilhã, Guarda, Gouveia e Seia - e ainda de Belmonte, também presente por ter sido atingido pelas chamas, para "avaliar as necessidades e respostas integradas para estes concelhos" na sequência do incêndio que afetou a região.

Estão cinco presidentes de Câmara: Flávio Massano (Manteigas), Vítor Pereira (Covilhã), Sérgio Costa (Guarda), Carlos Ascensão (Celorico da Beira) e António Dias Rocha (Belmonte). Dois municípios estão representados pelos seus vice-presidentes: Célia Barbosa (Seia) e Jorge Ferreira (Gouveia).

Pelo Governo, estão presentes a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.

Está agendada para 12h30 outra reunião, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Manteigas, entre o ministro da Administração Interna e os comandantes e presidentes de oito corporações da região.

A serra da Estrela foi afetada por um incêndio que deflagrou no dia seis, em Garrocho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco) e foi dado como dominado no dia 13, mas sofreu uma reativação no dia 15 e foi considerado novamente dominado no dia 17 à noite.

As chamas estenderam-se ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, e atingiram ainda o concelho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco.

