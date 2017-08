Sérgio Azevedo: “É preciso um pacto de regime para alterar a economia”

O vice-presidente da bancada do Partido Social Democrata considera que Passos Coelho é o social-democrata mais bem colocado para liderar o partido e que o país se não mudar vai afundar-se

Começou cedo na Juventude Social Democrata. Mas apostou na carreira profissional. Hoje é um dos deputados que lidera a bancada do PSD. Defende uma discussão sobre o Estado e um pacto para a equidade geracional.

Quando este governo tomou posse, o PSD afirmou que vinha aí o Diabo. Foi um alerta manifestamente exagerado, não acha?

Com os dados que temos hoje podemos dizer que o Diabo, usando essa expressão que ficou conhecida, poderá vir a médio ou a longo prazo, se o governo continuar com um conjunto de políticas que tem seguido. Políticas que são compreensíveis nas lógicas ideológicas dos partidos que suportam o governo, mas que no meu entender podem trazer complicações ao país. Não encontro um princípio muito importante que é o da equidade geracional.

Não considera que as políticas que o PSD defendeu no governo eram também bastante ideológicas, nomeadamente a ideia de uma austeridade expansionista, e foram criticadas posteriormente até por organismos internacionais como o FMI?

Julgo que o PSD foi forçado a um conjunto de medidas que em circunstâncias normais não teria tomado, também devido às circunstâncias em que o país estava quando foi para o governo. Não sou daqueles que acha que o PSD se afastou em definitivo do ideário social-democrata . Mas teve de tomar determinadas políticas austeridade, tentando sempre manter medidas sociais como o aumento das pensões mínimas e das pensões rurais, dentro da curta margem que tivemos. Não deixa de ser curioso que o FMI, a parte que mais insistia com Portugal para que tomasse um conjunto de medidas de austeridade, viesse depois dizer, como quem lava as mãos como Pilatos, que eventualmente tínhamos sido um pouco excessivos na austeridade que aplicámos. Mas não foi isso que eles defendiam no passado.

A crítica de serem mais troikistas do que a troika não tem razão de ser? Não houve uma tentativa de fazer cortes radicais acreditando numa receita ideológica que teve como consequências a destruição do emprego e do aparelho produtivo?

A destruição de emprego é uma consequência da crise. Ela não foi exclusiva da crise portuguesa e deste resgate. Eu reconheço que existiram excessos, houve um conjunto de medidas que pela pressão do tempo e pela necessidade de tomar medidas que nos tínhamos comprometido, provavelmente poderiam não ter sido feitas dessa maneira. Aliás, o próprio Pedro Passos Coelho chegou a reconhecer isso posteriormente, ou seja, que houve medidas que se arrependia de ter tomado. Mas governar é isso, é decidir conforme os dados que se tem no momento. Eu julgo que nós tivemos um trabalho muito importante no governo. É verdade que como consequência da crise e da austeridade que nos foi imposta, houve um aumento do desemprego e a destruição do tecido produtivo, mas é preciso lembrar que isso resulta de um Memorando assinado pelo então governo do PS apoiado pelo PSD, de forma a atalhar a situação de crise e endividamento em que o país se encontrava, sem capacidade de se financiar nos mercados internacionais. Reconheço isso, mas afirmo que tomámos um conjunto de medidas e reformas que este governo de alguma forma se aproveita. É verdade que tem uma linha política diferente da que forma os quatro anos de governação do PSD.

Mas nós temos de reconhecer que este governo, tal como se fosse um governo do PSD, tem uma margem muito maior do que aquele que governou nos anos da troika.

Não concorda com as análises da imprensa especializada como o “Financial Times”, a “Economist” e agora até um artigo de opinião do Owen Jones no “Guardian” que afirmam que este governo do Partido Socialista está a provar que existe um outro caminho económico que não o da austeridade?

Concordo com isso. E o governo do PSD também concordava com isso, porque esta devolução de rendimentos, embora a ritmos diferentes, estava também prevista. Mas isso só foi possível porque foram feitas um conjunto de políticas e reformas pelos governos que viveram em tempos da maior austeridade. Este executivo não governa com as circunstâncias de há quatro anos. Por isso é que Passos Coelho, sabendo o que sabe hoje, não teria tomado algumas medidas.

Um dos problemas de Portugal é que a sua estrutura produtiva está desindustrializada e quando crescemos economicamente, como agora, a nossa dívida cresce mais do que a nossa economia. O que é necessário fazer?

É por isso que nós dizemos que se não forem tomadas medidas vem aí o Diabo. Este é o grave problema que o governo tem em mãos. A dívida pública atingiu ontem um record máximo.

Embora o déficit público tenha atingido o record mínimo de há décadas.

Certo, mas o grosso desta dívida deve-se sobretudo ao endividamento do sector público. Isso é preocupante. É evidente que temos problemas estruturais de difícil resolução. A diferença entre mais ricos e mais pobres sempre existiu, o problema é que com a globalização ela cresceu e tornou-se mais visível, e também aumentou a exigência da sociedade e dos mais pobres em relação aos menos pobres. Os governos não têm conseguido responder a isso. E isso não se responde com os pactos de regime para as obras públicas que o doutor António Costa propõe ao PSD. Não resolve. Tem de haver um pacto de regime, com todos os partidos, para alterar o tecido produtivo e diminuir a desigualdade social.



Nuno Ramos de Almeida

