Seis padres testaram positivo à covid-19 após encontro de sarcedotes

Dos 12 padres que participaram naquela reunião anual do Opus Dei em Vila Nova de Gaia, metade revelou posteriormente estar infetado. As regras da DGS foram cumpridas, asseguram.

O coordenador do encontro de sacerdotes do Opus Dei realizado de 20 a 31 de julho e após o qual seis padres testaram positivo ao novo coronavirus garantiu que foram cumpridas as regras da Direção Geral de Saúde.

Seis dos 12 padres que participaram num encontro da organização católica Opus Dei, em Vila Nova de Gaia, testaram positivo à infeção com o coronavírus que provoca a doença covid-19, tendo o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal confirmado na sexta-feira a existência de surtos de covid-19 em atividades de caráter religioso.

"Surpresa" com infeção

Numa declaração publicada no site do Opus Dei (Prelatura Pessoal da Igreja Católica), o padre João Paulo de Campos conta como viveu os dias após um encontro anual de sacerdotes que, ao contrário de outros anos, ficou marcado ‘a posteriori’ pela surpresa de alguns participantes terem testado positivo à COVID-19.

O padre, que coordenou o encontro realizado entre 20 e 31 de julho no Centro de Convívios de Enxomil (Arcozelo, Vila Nova de Gaia), em que vários participantes vieram a testar positivos à covid-19, diz que na organização do evento foram tidos em conta cuidados especiais, tendo o local escolhido cumprido, desde o inicio da pandemia, as regras da Direção Geral de Saúde (DGS).



“Aliás, impressionou-me muito o rigor profissional e a seriedade cuidadosa com que a equipa responsável pelo espaço observa todas as exigências sanitárias. Os participantes tinham presentes as recomendações de prevenção e distanciamento”, explicou.

Padres de diferentes dioceses

Segundo o padre, 12 participantes estiveram na maioria dos dias e são padres pertencentes a seis dioceses diferentes, estando também presentes no encontro dois do clero da Prelatura do Opus Dei.

“No momento em que escrevo sei dizer que há seis casos positivos, sem sintomas relevantes, exceto o primeiro caso que foi conhecido, que exigiu internamento”, adianta o coordenador do evento no texto publicado.

O padre João Paulo de Campos disse ainda que, durante o encontro, não houve qualquer novidade de saúde, mas que dias depois surgiram os primeiros sintomas num dos participantes, tendo a situação sido notificada de imediato à DGS e realizada a testagem, isolamento e suspensão de atividades.

