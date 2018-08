Seis pessoas ficaram feridas ontem, sábado, duas delas em estado grave, ao sofrerem queimaduras num incêndio na zona de São Bento do Cortiço, no concelho de Estremoz, disse o comandante distrital de Évora de Operações de Socorro.

Portugal 2 min.

Seis feridos em incêndio de Estremoz

O comandante José Ribeiro, responsável pelo Comando Distrital de Évora de Operações de Socorro (CDOS), revelou à agência Lusa que as vítimas “são todas civis” e apresentam “queimaduras”, tendo as duas consideradas como feridos graves sido “transportadas no helicóptero do INEM” para uma unidade hospitalar em Lisboa.

Já as outras quatro pessoas, consideradas feridos ligeiros, foram “transportadas para o Hospital de Évora”.

As vitimas foram apanhadas de surpresa pelo incêndio rural que progrediu rapidamente devido aos ventos fortes.



Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil , estão atualmente 63 fogos ativos, dos quais 18 estão em fase de rescaldo. Estão destacados 1423 operacionais, 431 viaturas e quatro aeronaves.

Novos máximos históricos



As temperaturas estavam às 17h (hora portuguesa) de sábado acima dos 45 graus em 16 das 96 estações de medição de Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que aponta novos máximos históricos em 26 locais.

Estes dados representam mais 14 estações acima dos 45 graus em relação a sexta-feira, referiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

A temperatura mais elevada registada até às 17h foi 46,8 graus, em Alvega, a que se seguiram: Santarém/F. Boa (46,3°), Alcácer do Sal (46,2°), Coruche e Alvalade do Sado (46,1°), Pegões (46,0º), Neves Corvo (45,8°), Setúbal (45,5°), Évora e Tomar (45,4°), Reguengos e Amareleja (45,3°), Avis, Viana do Alentejo e Portel (45,2°) e Mora (45,1°).

De acordo com o IPMA, foram hoje batidos recordes históricos de temperatura máxima em 26 estações desde que há medições.

Para hoje, “apesar de haver tendência para uma pequena descida da temperatura, em vários locais do Alentejo, vales dos rios Douro e Tejo e na Beira Baixa a temperatura máxima poderá ainda atingir 45 graus e, num ou outro local, ultrapassar este valor” , alerta o comunicado.

Também “os valores da temperatura mínima continuam muito elevados, atingindo valores próximos de 25°C em grande parte do território, aproximando-se de 30°C em alguns locais do interior Centro e Sul, em especial no Alto Alentejo”, indica o organismo.

Na segunda-feira, “a temperatura deverá registar uma descida, sendo acentuada a descida da temperatura máxima no litoral oeste”, ao passo que no dia 07 de agosto, terça-feira, o IPMA prevê “uma descida da temperatura em todo o território, com exceção do Algarve, devendo os valores mais altos da temperatura máxima atingir valores próximos de 35 graus no Alentejo e Algarve, e entre 24 e 30 graus no litoral oeste”.

Os avisos vermelhos devido ao calor mantêm-se para hoje em 11 distritos de Portugal continental, indica o IPMA.

