As receitas da Segurança Social provenientes da imigração em Portugal devem chegar aos 750 milhões de euros num momento em que 5,6% dos empregos são ocupados por estrangeiros.

Segurança Social: imigrantes estão a descontar mais em Portugal

As receitas da Segurança Social provenientes da imigração em Portugal devem chegar aos 750 milhões de euros num momento em que 5,6% dos empregos são ocupados por estrangeiros.

Os imigrantes inscritos na Segurança Social em Portugal são 5,6% do número total de trabalhadores e corresponde ao valor mais elevado da última década, de acordo com o Jornal Económico. Os dados de junho do ano passado especificam que são 193.663 postos de trabalho.



Ainda de acordo com o mesmo jornal, tendo como base o valor médio dos ordenados brutos em Portugal, e partindo do princípio que os imigrantes têm salários 17% inferiores aos nacionais, isto significa que as receitas da Segurança Social com os empregos ocupados por estrangeiros deverão rondar os 750 milhões de euros por ano. Um saldo que, de acordo com vários estudos, é positivo, esclarece João Cerejeira, professor de Economia da Universidade do Minho.

“Vários estudos indicam que o saldo para a segurança social de um imigrante — ou seja, a diferença entre o que contribui e o que recebe — é positivo”, disse ao Jornal Económico o especialista em mercado de trabalho.

Segundo João Cerejeira, “num contexto de envelhecimento da população ativa portuguesa”, um maior número de imigrantes jovens “é sinónimo de melhoria do nível de sustentabilidade da Segurança Social portuguesa, “baseada num sistema de redistribuição dos ativos para os não ativos”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.