Páscoa

Segunda-feira de Páscoa também é feriado nestes municípios portugueses

Ana TOMÁS Ao contrário do Luxemburgo e de vários países europeus, em Portugal é a Sexta-feira Santa que é feriado nacional, mas em muitos concelhos de norte a sul do país a segunda-feira é feriado e dia de dar destaque a algumas tradições pascais.

No Luxemburgo, e nos países europeus vizinhos, a Segunda-Feira de Páscoa é feriado nacional. Em Portugal, a Páscoa celebra-se com duas paragens no calendário: no Domingo de Páscoa e na Sexta-feira que o antecede, Sexta-Feira Santa.

Apesar destas diferenças, há vários municípios portugueses onde hoje também é feriado, com destaque para a região do Alentejo, em especial para os concelhos de Avis, Borba, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Cuba, Mora, Nisa, Ponte-de-Sor, Portel, Redondo e Sousel.

Nestes municípios, que se distribuem pelos distritos de Évora, Portalegre e Beja, a segunda-feira é, em muitos casos, o ponto alto das celebrações pascais. Neste dia, os alentejanos têm por hábito ir para o campo em família, fazer piqueniques onde dominam produtos gastronómicos tradicionais como o folar e o borrego. Segundo a arquidiocese de Évora, em algumas localidades, essa tradição de ir para o campo ganhou "contornos de Romaria" e os momentos religiosos, onde se incluem procissões e até missas campais, saem dos edifícios das igrejas para, neste dia, irem ao encontro do convívio que se faz ao ar livre primaveril, entre familiares e amigos.

Noutros pontos do país, como em Constância, que no fim de semana de Páscoa enfeita as suas ruas com flores de papel para as festas do concelho, a segunda-feira é feriado municipal em honra a Nossa Senhora da Boa Viagem. Vários barcos enfeitados participam num cortejo fluvial nos rios Tejo e Zêzere para receberem as bênçãos, numa cerimónia religiosa que, em terra, percorre as ruas da vila com uma procissão, depois de uma missa solene.

Mais a norte, em Caminha, onde hoje também é dia de descanso (pelo menos para a maioria), as celebrações pascais prosseguem com o Compasso Pascal.

Mação, Penamacor, Ílhavo e Freixo de Espada à Cinta são outros dos municípios portugueses onde, tal como no Luxemburgo, também é feriado.

