SEF tem novo diretor

O ex-comandante-Geral da GNR Luís Francisco Botelho Miguel foi nomeado como diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Lusa O ex-comandante-Geral da GNR Luís Francisco Botelho Miguel foi nomeado como diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo uma nota do MAI, o tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel, foi designado pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e vai dirigir o processo de reestruturação do SEF e "assegurar a separação orgânica entre as suas funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes".

Botelho Miguel, natural de Lisboa, é mestre em Ciências Militares - ramo de Artilharia - e licenciado em Engenharia de Sistemas Decisionais.

Exerceu vários cargos de comando entre 2010 e 2020 na Guarda Nacional Republicana, onde cessou funções como Comandante-Geral em julho.



Demissão da ex-diretora do SEF surge após o escândalo da morte de Ihor Homenyuk no aeroporto de Lisboa.

O ucraniano morreu a 12 de março no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa, onde esteve manietado, numa sala, durante 15 horas, de várias maneiras: com fita cola, ligaduras e algemas.

Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja são os três inspetores do SEF acusados do crime de homicídio qualificado em coautoria e crime de posse de arma proibida. Estão prisão domiciliária desde 30 de março e irão responder por estes dois crimes no julgamento que vai começar no próximo ano.

