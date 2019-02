Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais também vem ao Luxemburgo

António Mendonça Mendes estará no país na segunda e na terça-feira com José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. Os dois dirigentes políticos vão reunir-se com Romain Schneider, Dan Kersch e Claude Meisch, respetivamente ministros luxemburgueses da Segurança Social, do Trabalho e da Educação.

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, vão visitar o Luxemburgo na próxima segunda e terça-feiras "para abordarem assuntos relevantes da comunidade portuguesa como a proteção social, matérias de âmbito fiscal, a formação profissional e o ensino da língua portuguesa", segundo informa um comunicado do gabinete do secretário de Estado das Comunidades.

Recorde-se que os imigrantes portugueses no Luxemburgo esperam há anos por documentos pedidos a Portugal e relativos às suas carreiras contributivas no país para poderem cuidar das respetivas reformas, de abonos e de situações de subsídio de desemprego ou viuvez. No final de janeiro foi mesmo criada uma comissão de acompanhamento do assunto.



O deputado Paulo Pisco, citando Vieira da Silva, ministro da Segurança Social, revelou na última segunda-feira que o Governo português adotara diversas medidas sobre o problema, como o reforço de equipas de resposta.



Aproveitando a presença no Grão-Ducado "estão previstos encontros com o ministro da Segurança Social luxemburguês, Romain Schneider, com o ministro do Trabalho, Dan Kersch, e com o ministro da Educação, Claude Meisch". Além disso, "o programa inclui também uma reunião com o diretor-geral dos Assuntos Fiscais, Carlo Fassbinder".

Os secretários de Estado vão também participar "numa sessão de 'Diálogos com as Comunidades', aberta a todos os cidadãos, que se realizará no Centro Cultural Português (4, Place Joseph Thorn)", na segunda-feira, a partir das 18h00.

A comitiva integra ainda "o presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, o presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, António Valadas da Silva, e a vogal do Instituto de Segurança Social, Noémia Goulart".

