Jorge Seguro Sanches veio ao Luxemburgo participar na reunião do Conselho de ministros da área da energia e falou com o Contacto sobre o trabalho que está em curso.

Portugal 6 min.

Secretário de Estado discutiu energias renováveis

Jorge Seguro Sanches veio ao Luxemburgo participar na reunião do Conselho de ministros da área da energia e falou com o Contacto sobre o trabalho que está em curso.

O secretário de Estado português da Energia, Jorge Seguro Sanches, veio ao Luxemburgo participar na reunião do Conselho de ministros desta área e, além de abordar as metas quer de Portugal, quer da União Europeia sobre energias renováveis e eficiência energética, também abordou as rendas excessivas da energia e a polémica com a exploração de petróleo no Algarve.

Que temas aborda a reunião do Conselho de ministros da Energia?

Foi mais um momento de discussão dos pontos sobre o que pretendemos na União Europeia para a construção de um mercado único da energia. Portugal tem exercido uma defesa muito forte de objetivos relacionados com mais renováveis na Europa, mais eficiência energética e mais interligações. Queremos que, neste pacote legislativo, a Europa continue a ser líder mundial na energia renovável e da sustentabilidade, cumprindo aquilo que é o acordo de Paris. Por outro lado, queremos que seja cada vez mais um espaço de interligação no que respeita à energia e, muito em especial, no caso da eletricidade, permitindo que a produção renovável esteja alargada a todos os países da União Europeia. No caso português vemos isso como oportunidade, pois Portugal tem um potencial muito grande nas renováveis, de podermos exportar boa parte da nossa energia e continuamos a apostar nesta estratégia. Este ano, Portugal esteve um mês em que produziu mais energia renovável do que consumiu, mas também importamos energia, estamos bem interligados e isso permite ter uma estratégia forte na aposta das renováveis.





Que propostas foram apresentadas?

Em relação a Portugal, temos aproveitado este pacote legislativo para colocar o nosso potencial em cima da mesa, indicando que temos uma produção hídrica e eólica muito grandes, além de apostar cada vez mais na energia solar. Temos esta grande vantagem que é dispor de todas estas fontes de energias renováveis no nosso país e, cumprindo os objetivos da União Europeia, queremos estar mais interligados com o resto da Europa.





O que vai seguir-se?

O assunto vai ser debatido com a Comissão Europeia e com o Parlamento Europeu e haverá uma posição final da União. O debate tem sido muito positivo, cremos que vamos ter muito bons resultados nas metas das renováveis – tema em que Portugal é dos países mais ambiciosos – e da eficiência energética para concretizar o mercado europeu de energia. Já temos livre circulação de pessoas, capitais e mercadorias, precisamos de concretizar a da energia. E aqui o país tem uma palavra a dizer porque Portugal é exemplar na energia renovável, assunto que tanto a União Europeia como o planeta consideram como estratégico para o futuro da Humanidade.





Como está a questão do gasoduto russo para a Alemanha?

Também temos uma alternativa que é importante para a segurança do abastecimento na União Europeia, isto é, o reforço da interligação entre a Península Ibérica e França, através de duas vias: uma, com o gasoduto que liga Espanha a Marrocos com gás proveniente da Argélia, mas também com a utilização dos terminais da Península Ibérica, como o que Portugal tem em Sines e é dos mais bem posicionados no plano europeu, capaz de ser peça importante para receber gás natural liquidefeito vindo de outros países por navio.





Quanto tempo irá demorar a resolver o problema dos CMEC e das rendas excessivas da energia em Portugal?

O Governo já aprovou uma redução do valor estabelecido nos CMEC que é substancial, quer em relação ao passado, onde o corte é superior a 60%, quer no que respeita à forma anterior de fazer as contas sobre os CMEC. É um mecanismo complexo do ponto de vista técnico, mas posso simplificar: até há um ano, as contas dos CMEC eram feitas de acordo com um grupo de trabalho entre a REN e a EDP. Nesta legislatura alterámos isso – passou a ser o regulador a fazer as contas. E essa forma diferente de trabalhar levou a que, no caso em concreto, a variação fosse de quase 60%. As empresas solicitavam perto de 250 milhões de euros e aquilo que foi proposto pelo regulador e o Governo homologou é um pouco acima de 150 milhões. Temos trabalhado na fórmula de, mantendo os quadros legais estabelecidos ao longo dos anos com muito rigor, conseguimos bons resultados na eletricidade. Começámos o exercício deste Governo com uma dívida tarifária superior a cinco mil milhões de euros, este ano vamos reduzir para 3,6 mil milhões...





Mas só apontam para zero em 2021. Não é demasiado tempo?

Todos os anos, só em serviçoa da dívida e juros, pagamos perto de dois mil milhões de euros. Temos cumprido esse encargo que nos foi deixado e, ao mesmo tempo, já foi possível, pela primeira vez em 18 anos, baixar o preço da eletricidade em Portugal. Não ainda de forma muito substancial, mas já no ano passado conseguimos que o preço fosse abaixo da inflação. Não estamos satisfeitos, queremos continuar este percurso e de um modo muito transparente para que o país tenha um preço de eletricidade semelhante ao que é praticado no resto da Europa.





Outra questão polémica, que levou alguns grupos ecologistas a pedirem a sua demissão, é a exploração de petróleo no Algarve. Em que ponto está a situação?

Quando inicámos funções existia no país uma grande polémica sobre o facto de, a poucos dias das eleições de 2015, ter sido dada uma concessão de 48% do território do Algarve on shore, ou seja, em terra, a uma empresa que não tinha experiência sobre o tema. Analisámos todos os contratos com rigor, incluindo com auditorias. Conseguimos passar à resolução de contratos como esse de que estou a falar, outro na bacia do Algarve e, mais recentemente, um outro na bacia de Peniche. O contrato de que estamos a falar, estabelecido há 10 anos, tem sido cumprido e tentamos respeitar a lei com rigor para que o país possa conhecer os seus recursos. Compreendo as notas de alguns movimentos, não tenho ideia de que pedissem a minha demissão, mas tenho falado muito com os autarcas no sentido de que todos conheçam o processo. Antes as populações não conheciam os processo; hoje há uma grande partilha de informação e um debate na sociedade portuguesa. Estamos obrigados a cumprir contratos, não foram criados por este Governo e o Estado tem de ser uma pessoa de bem.





Sem receios de que haja perigos para o Algarve?

Solicitámos aos serviços técnicos do ministério do Ambiente que tivessem todos os cuidados e atenções e, do ponto de vista técnico, as questões são acompanhadas da melhor maneira. Não vemos que um Estado de Direito possa fazer as coisas de outro modo, mas também os interesses ambientais e de segurança estão acautelados.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.