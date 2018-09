Secretário de Estado das Comunidades vem ao Luxemburgo

José Luís Carneiro estará no Grão-Ducado no próximo dia 30, acompanhado por Isabel Oneto, secretária de Estado da Administração Interna, para um diálogo com a comunidade portuguesa sobre as alterações às leis eleitorais.

José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, e Isabel Oneto, secretária de Estado da Administração Interna, vêm ao Luxemburgo no próximo dia 30 para um diálogo com a comunidade portuguesa acerca das alterações às leis eleitorais aprovadas no passado mês de julho pelo Parlamento.

De acordo com informação recordada pelo consulado de Portugal no Grão-Ducado, "as novas regras vieram consagrar o recenseamento automático, não obrigatório, dos portugueses no estrangeiro. Prevê-se que esta mudança venha a resultar num milhão de novos recenseamentos de portugueses no estrangeiro", lembrando-se que, até ao fim do ano passado, "estavam recenseados fora do país cerca de 318 mil portugueses".

Entre as melhorias na participação eleitoral dos portugueses da diáspora inclui-se, por exemplo, a possibilidade de "os cidadãos portugueses com dupla nacionalidade residentes no estrangeiro concorrerem à Assembleia da República, exercendo o direito de voto presencialmente nas eleições para aquele órgão".



