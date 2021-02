Secretário de Estado da Saúde e Embaixador recebem equipa médica luxemburguesa

Representantes dos Governos de Portugal e Luxemburgo vão receber oficialmente a equipa do Grão-Ducado que vai apoiar o Hospital de Évora no combate à covid-19.

Ana TOMÁS Representantes dos Governos de Portugal e Luxemburgo vão receber oficialmente a equipa do Grão-Ducado que vai apoiar o Hospital de Évora no combate à covid-19.

A primeira equipa médica que partiu do Luxemburgo para apoiar Portugal no combate à covid-19 será recebida na próxima terça-feira, 16 de fevereiro, por representantes dos Governos português e luxemburguês.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, recebe a equipa de profissionais de saúde do Grão-ducado no Hospital do Espírito Santo de Évora acompanhado do embaixador do Luxemburgo em Portugal, Conrad Bruch, pelas 15h30, refere o Ministério da Saúde português, em comunicado.



Hospital de Évora. "Esta manifestação de solidariedade do Luxemburgo toca-nos imenso e sensibiliza-nos"

Recorde-se que a equipa, formada por um médico e um enfermeiro partiu este domingo rumo a Portugal para trabalhar com os profissionais do hospital alentejano durante, pelo menos, duas semanas, na unidade de cuidados intensivos e no apoio a doentes covid-19.

"Para nós, os médicos e enfermeiros oriundos do Luxemburgo que vêm reforçar e apoiar as nossas equipas de cuidados intensivos são muito bem-vindos e são um apoio precioso e um reforço valioso", afirmou ao Contacto a responsável do conselho de administração, Maria Filomena Mendes.



No sábado, segundo adiantou o Governo luxemburguês, deverá seguir a segunda equipa, igualmente formada por um médico e um enfermeiro.

A ajuda a Portugal é vista pelo Executivo liderado por Xavier Bettel como "uma ilustração das relações estreitas e amistosas entre o Luxemburgo e Portugal, cimentadas pela existência de uma grande comunidade portuguesa que vive e trabalha no Grão-Ducado, e um ato de solidariedade do Luxemburgo para com um país amigo".

Esta segunda-feira, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde português recebe a equipa francesa no Hospital Garcia de Orta, em Almada, acompanhado da Embaixadora de França em Portugal, Florence Mangin.

