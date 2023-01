Américo Pereira justificou estas verbas, muito superiores ao declarado em sede de IRS, com um erro contabilístico.

Secretária de Estado por um dia

Em três minutos de oratória parlamentar, António Costa vasculhou a vida de Carla Alves e, com isso, convenceu-a a demitir-se, um dia depois de ter tomado posse como secretária de Estado. O Primeiro-Ministro tinha perdido a paciência, perante mais um caso de quebra de ética democrática, quiçá, de corrupção.

Na véspera, quinta-feira, o Presidente da República tinha conferido posse a vários membros do Governo, depois de alguns escândalos políticos, com epicentro na indemnização faraónica que a TAP pagou a uma sua ex-administradora. No pacote dos empossados, ia uma tal Carla Alves, endereçada à Secretaria de Estado da Agricultura.

A essa hora, já os jornais preparavam notícias, sobre uma investigação criminal, feita a Américo Pereira, marido da empossada e ex-presidente da Câmara de Vinhais. Dos suspeitos actos de corrupção resultaram elevadas verbas, depositadas em contas de que ambos são titulares. Algumas dessas contas já estão arrestadas. O Ministério Público quer garantir a devolução ao Estado de 700 mil euros.

Américo Pereira justificou estas verbas, muito superiores ao declarado em sede de IRS, com um erro contabilístico. Mas não foi capaz de o explicitar, o que seria difícil, porque o "lapso" dura há muitos anos.

O que se passa com este casal não é muito diferente do que já vimos com outras caras e outros nomes. Trata-se de gente de baixa expectativa que capturou os aparelhos partidários e daí salta para o poder político. Como o bem público não é coisa que os preocupe, deixam-se corromper com facilidade, com o objectivo de fazerem fortuna pessoal.

Os partidos facilitam este estado de coisas, porque os seus órgãos jurisdicionais e disciplinares são tolerantemente disfuncionais e permitem que tudo se passe, sem incomodar os prevaricadores. Se contássemos pelos dedos das mãos os casos de militantes sancionados pelos seus partidos, uma única mão chegava e sobejava.

Se existir vontade de travar este imenso descalabro, os partidos terão de suspender todos os militantes, ocupem eles a posição que ocuparem, logo que sejam alvos de inquérito judicial. Se isso tivesse acontecido com o antigo presidente da Câmara de Vinhais, António Costa não teria passado por este vexame.

Tem-se falado muito na necessidade de um escrutínio rigoroso, das pessoas chamadas às mais exigentes funções públicas. Mas o problema é que essa gente não é escolhida em função dos seus méritos pessoais e curriculares. Pelo contrário, é indicada pelos aparelhos partidários que estão transformados em autênticas confederações de interesses espúrios.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

