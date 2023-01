O secretário de Estado das Comunidades está a ser investigado no âmbito de um processo de corrupção que envolve várias autarquias madeirenses, incluindo a do Funchal, da qual foi presidente.

Sec. de Estado das Comunidades Portuguesas investigado em caso de corrupção

Redação

O Ministério Público português está a investigar o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, enquanto ex-presidente da Câmara do Funchal, num processo que envolve suspeitas de corrupção sobre a atividade de quatro autarquias madeirenses e do PS Madeira, avança a edição desta segunda-feira do Correio da Manhã.

De acordo com o jornal, Paulo Cafôfo será um dos principais suspeitos neste processo, no âmbito do qual estão a ser investigados inúmeros contratos públicos celebrados entre os municípios do Funchal, Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol e várias empresas privadas.

Em causa estarão crimes de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio e abuso de poder, acrescenta o CM.



Segundo a Rádio Renascença, a Procuradoria-Geral da República confirma a investigação, mas não confirma quais as suspeitas de que é alvo Paulo Cafôfo nem se já foi constituído arguido, justificando que o processo está em segredo de justiça.

Este é mais um episódio polémico a envolver membros do Governo. Nas últimas semanas, o envolvimento de alguns governantes em processos judiciais ou em situações que levantaram dúvidas éticas, levaram a várias demissões no executivo socialista e à criação de um questionário de escrutínio prévio de governantes antes de estes serem nomeados.

