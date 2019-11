Se as eleições fossem hoje, PS voltaria a ganhar

Praticamente um mês depois das eleições, o PS cai ligeiramente mas aumenta distância para o PSD com os partidos mais pequenos a crescerem numa sondagem publicada esta segunda-feira.

Se as eleições fossem hoje, o PS perderia terreno para o PSD. O PAN e o Livre, tal como o Chega, duplicariam o resultado obtido em outubro. O fosso entre o PS e o PSD é cada vez maior apesar da queda dos socialistas de 36,3% para 35,6%. O partido liderado por Rui Rio cai para os 24,8% numa sondagem da Intercampus para o Negócios e para o Correio da Manhã publicada hoje.

O estudo de opinião mostra ainda que o BE subiria de 9,5% para 10,7% assim como a CDU de 6,3% para 6,9%. Contudo, o PAN alcançaria uma subida maior com 5,3%, mais dois pontos percentuais. Neste cenário, o partido animalista ficaria à frente do CDS que tem uma ligeira subida de 4,2% para 4,4%.

As intenções de voto trazem ainda boas notícias para o Livre que mais do que duplicaria os votos passando de 1,1% para 2,7%. Na extrema-direita, o Chega também reforçaria passando de 1,3% para 2,5% e nota negativa para o Iniciativa Liberal, o único dos pequenos a cair (de 1,3% para 0,8%).

O estudo de opinião também concluiu que para 51,5% dos entrevistados este executivo liderado por António Costa vai governar "igual" ao que o antecedeu, sendo que 23,8% acreditam que irá governar "pior" e 15,4% que vai governar "melhor".

