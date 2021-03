O regresso às aulas e atividades presenciais, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já, a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Veja as imagens do regresso dos mais pequenos à escola.

Portugal 15

Saudades e vontade de abraçar. O regresso dos alunos portugueses à escola

Ana TOMÁS O regresso às aulas e atividades presenciais, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já, a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Veja as imagens do regresso dos mais pequenos à escola.

As creches e as aulas presenciais do 1º.ciclo recomeçaram esta segunda-feira.

Ao fim de dois meses de confinamento e de ensino à distância, as saudades de colegas e professores foram crescendo entre os mais pequenos e muitos não contiveram os abraços quando entraram pelos portões das escolas adentro.

Numa escola da Amadora, no distrito de Lisboa, a reportagem fotográfica da AFP testemunhou esse regresso, que é um dos primeiros de um plano de desconfinamento faseado e a "conta-gotas", como descreveu o primeiro-ministro António Costa.

15 O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP O regresso às aulas, em Portugal, começou na segunda-feira, com o início do desconfinamento. Para já a retoma é apenas para as creches e para o 1º. ciclo do ensino básico. Fotos: Patrícia de Melo Moreira/AFP

Os restantes graus de ensino abrirão gradualmente a partir de 5 de abril e até 3 de maio, se os números da covid-19, no país, se mantiverem estáveis.

Veja aqui o plano completo do desconfinamento português.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.