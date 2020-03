Sargentos portugueses avisam que "estado de emergência" não é "estado de sítio"

Militares mostram a sua total disponibilidade "para as necessárias acções de apoio às diversas autoridades civis" e advertem para a distinção e o nível de separação entre estas duas situações de exceção na democracia portuguesa. Saiba quais são as difrenças.

Militares mostram a sua total disponibilidade "para as necessárias acções de apoio às diversas autoridades civis" e advertem para a distinção e o nível de separação entre estas duas situações de exceção na democracia portuguesa. Saiba quais são as difrenças.

A Associação Nacional de Sargentos (ANS) pronunciou-se publicamente, esta terça-feira, sobre a possibilidade de vir a ser decretado o estado de emergência no país, nas próximas horas.

No seu site oficial, os sargentos portugueses, que mostram a sua total disponibilidade "para as necessárias ações de apoio às diversas autoridades civis", decididas no âmbito da declaração desse estado de emergência, advertem para a distinção entre este e o "estado de sítio". Duas situações de exceção na democracia portuguesa, que prevêem a suspensão de direitos fundamentais, mas com níveis distintos.

O “Estado de Emergência”, regulado pela Lei nº 44/86, de 30 de Setembro, determina o grau de reforço dos poderes das autoridades administrativas civis – por exemplo, autoridade de saúde – e do apoio às mesmas por parte das Forças Armadas. Na eventualidade do recurso a esta situação de excepção, os Sargentos, militares de Portugal, conscientes do seu compromisso com a Pátria, estão, como sempre estiveram ao longo da História, disponíveis para as necessárias acções de apoio às diversas autoridades civis. No entanto, importa assinalar que o “Estado de Emergência” é completamente diferente do “Estado de Sítio” e, portanto, estas duas situações de excepção não podem, nem devem ser confundidas.



Segundo a Constituição portuguesa, "o estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser declarados nos casos de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública"

No entanto, a lei referida no comunicado da ANS distingue esses dois estados.

"O estado de sítio é declarado quando se verifiquem ou estejam iminentes atos de força ou insurreição que ponham em causa a soberania, a independência, a integridade territorial ou a ordem constitucional democrática e não possam ser eliminados pelos meios normais previstos na Constituição e na lei.", refere o artigo 8. do capítulo II do estado de sítio e do estado de emergência.

Ainda sobre o estado de sítio, a lei prevê que, nos termos da sua declaração total "será total ou parcialmente suspenso ou restringido o exercício de direitos, liberdades e garantias, sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, e estabelecida a subordinação das autoridades civis às autoridades militares ou a sua substituição por estas".

Durante o estado de sítio, as forças de segurança "ficarão colocadas, para efeitos operacionais, sob o comando do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por intermédio dos respetivos comandantes-gerais" e "as autoridades administrativas civis continuarão no exercício das competências que, nos termos da presente lei e da declaração do estado de sítio, não tenham sido afetadas pelos poderes conferidos às autoridades militares". No entanto, "deverão em qualquer caso facultar a estas os elementos de informação que lhes forem solicitados".



Já o "estado de emergência é declarado quando se verifiquem situações de menor gravidade, nomeadamente quando se verifiquem ou ameacem verificar-se casos de calamidade pública", refere o artigo 9º. do mesmo capítulo.

A lei diz que "na declaração do estado de emergência apenas pode ser determinada a suspensão parcial do exercício de direitos, liberdades e garantias, sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, prevendo-se, se necessário, o reforço dos poderes das autoridades administrativas civis e o apoio às mesmas por parte das Forças Armadas".

Assim, os sargentos referem que no contexto atual "não podem restar dúvidas acerca do que deverá ser a intervenção e a participação dos militares, no apoio às instituições e às populações".

"Esta é a hora de elevada consciência de cidadania e de necessária serenidade. É hora de firmeza e determinação e, sem bravatas nem arremedos de protagonismo despropositado, deixar para as inúmeras entidades competentes que neste quadro têm a tarefa de gerir a situação e decidir as acções a tomar", diz ainda o comunicado que pode ler na íntegra aqui.