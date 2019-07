Se vai de férias para Portugal, ou já lá está anote os únicos dias da semana em que pode apreciar este belo peixe acabado de pescar.

Sardinhas frescas? Agora só às terças e sextas-feiras

Se vai de férias para Portugal, ou já lá está anote os únicos dias da semana em que pode apreciar este belo peixe acabado de pescar.

A pesca da sardinha está interdita aos fins de semana, feriados e agora “às quartas-feiras”, está escrito num despacho publicado na quinta-feira, dia 25, no Diário da República portuguesa. Além da pesca, também a venda deste pescado é proibida nestes dias.

Se vai de férias para Portugal, ou já lá está fique a saber que sardinhas fresquíssimas. a saber a mar, agora só as consegue apreciar às terças-feiras e sextas-feiras.

A decisão do governo destina-se a manter o limite de captura nas 5.000 toneladas até ao final deste mês, de modo a assegurar a recuperação do ‘stock’.

“Além de não ser autorizada a pesca ao fim de semana e dias de feriado nacional passa a ser interdita a pesca da sardinha às quartas-feiras”, lê-se naquele despacho. Por outro lado, o “máximo diário de capturas de sardinha calibrada como T4 é de 450 kg […], não podendo ser descarregadas e/ou colocadas à venda às quartas-feiras, para além do fim de semana e dias de feriado nacional”.

De acordo com o documento, assinado pelo secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, os limites diários de captura para embarcações com comprimento igual ou inferior a nove metros é de 1.012 (45 cabazes), para barcos com comprimento superior a nove metros e inferior ou igual a 16 metros de 2.124 (90 cabazes) e para embarcações com comprimento superior a 16 metros de 3.036 (135 cabazes).

No início de junho, José Apolinário anunciou, em declarações à Lusa, que os pescadores já podiam retomar a captura de sardinhas, após a interdição decretada em setembro de 2018, como limites que permitem garantir a sustentabilidade do ‘stock’.

“Face aos dados do recurso que temos, vamos começar a pesca com 10.799 toneladas entre Portugal e Espanha, o que corresponde a 7.181 toneladas (66,5%) para a frota portuguesa, das quais 5.000 até ao final de julho” e as restantes 2.181 toneladas a partir de agosto, indicou, na altura, José Apolinário, à Lusa.

Este limite foi acordado entre Portugal, Espanha e a Comissão Europeia, estando acima das 10.300 toneladas inicialmente propostas por Bruxelas.