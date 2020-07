Santo Tirso. Canis, associações e particulares acolheram 190 animais. Petição pede justiça

Incêndio. 54 animais morrem carbonizados em abrigo ilegal de Santo Tirso

Morreram 52 cães e dois gatos que se encontravam no abrigo atingido por um incêndio com origem em Valongo. Petição a pedir “justiça pela falta de prestação de auxílio aos animais do canil cantinho 4 patas em Santo Tirso”, consumido pelas chamas durante a madrugada, reuniu já mais de 100 mil assinaturas.