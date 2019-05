O antigo primeiro-ministro "não corre perigo de vida", assegurou uma fonte da campanha do político à Lusa.

Santana Lopes transportado de helicóptero para hospital de Coimbra

O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, foi hoje transportado de helicóptero para o Hospital de Coimbra, depois de ter sofrido um acidente de viação, mas “não corre perigo de vida”, disse à Lusa fonte da campanha.

No carro com Santana Lopes, seguia o cabeça de lista do partidos às europeias, Paulo Sande.

Em declarações à Lusa, Paulo Sande adiantou que o acidente aconteceu ao quilómetro 136 da autoestrada 1 (A1), no sentido Coimbra-Lisboa.

O candidato disse à Lusa que se encontra bem, "apesar do susto", mas que Santana Lopes foi imobilizado com um colar cervical, por se ter queixado de "dores no peito" e ter ligeiros ferimentos na cabeça.

De acordo com fonte da candidatura, Santana está a ser "transportado de helicóptero para Coimbra", mas "parece que não é nada de muito grave".

O antigo primeiro-ministro "não corre perigo de vida", assegurou a fonte.

De acordo com Paulo Sande, que também está a ser transportado de ambulância para ser observado no mesmo hospital, Santana Lopes está consciente.

Paulo Sande explicou ainda que regressava com Santana Lopes de uma iniciativa de campanha em Coimbra e que o líder do partido guiava o carro quando se despistaram e a viatura capotou "várias vezes".

