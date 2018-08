22 anos depois de ameaçar pela primeira vez, nas páginas do Independente, o antigo primeiro-ministro dos sociais-democratas bate a porta e insinua, em carta divulgada este sábado pelo Observador, que vai lançar-se numa nova aventura política e fazer um novo partido.

Santana Lopes diz adeus ao PSD

22 anos depois de ameaçar pela primeira vez, nas páginas do Independente, o antigo primeiro-ministro dos sociais-democratas bate a porta e insinua, em carta divulgada este sábado pelo Observador, que vai lançar-se numa nova aventura política e fazer um novo partido.

Santana Lopes afirma-se cansado do "PSD gostava muito de ouvir os meus discursos mas ligava pouco às minhas ideias pois, nos momentos decisivos, acabou quase sempre por acolher outras propostas”. E procura um partido liberal na economia, mas mais à direita nos costumes: "Quero intervir politicamente num espaço em que não se dê liberdade de voto quando se é confrontado com a agenda moral da extrema-esquerda. Em que se defendam os princípios, os valores e tradições da identidade Portuguesa".

No início da sua missiva, o antigo líder do PSD, afirmou que o momento era penoso para ele, "este é um texto difícil. Falo de uma relação de 40 anos com o PSD, de alegrias e abnegações várias, momentos únicos de realização em que procurei contribuir para consolidar a Democracia, servir os Portugueses e Portugal". Depois de historiar, à sua maneira, os seus contributos para o PSD e o país, Santana Lopes garante que está mesmo de saída do PSD. Já terá comunicado ao líder do partido, Rui Rio, e ao secretário-geral social-democrata, José Silvano. Quer criar um partido. O demissionário que concorreu no último congresso contra a atual liderança não poupa Rui Rio: critica-lhe o “pensamento económico ortodoxo” e avisa os eleitores para a “aproximação ao PS”. “Vinha aí uma estratégia de condescendência para com o PS, para mim um erro grave. Disse, e repeti, que os militantes deveriam rejeitar a via que, de modo mais ou menos explícito, admitia o Bloco Central”, escreve Santana Lopes.

O ex-líder do partido, ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ex-primeiro-ministro confessa que a decisão pode pecar por tardia: "Talvez devesse ter tomado esta decisão há mais tempo. Em 2004, quando destacadíssimos militantes do partido tudo fizeram para que Jorge Sampaio abolisse a maioria parlamentar legítima e estável por motivos que se absteve de enunciar. Ou, no ano seguinte, quando o PSD impediu a recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa que conquistáramos, a pulso, à maioria de esquerda, quatro anos antes".

Em agosto de 1996, há 22 anos, o agora ex-militante do PSD estava desiludido com a liderança do partido, na altura a cargo de Marcelo Rebelo de Sousa, e também não se identifica agora com a de Rui Rio que o derrotou na luta pela liderança no último congresso do PSD.



Marcelo Rebelo de Sousa já comentou aos jornalistas a sua reação a esta demissão no seu partido. Adiantou que, como Presidente da República, não pode nem deve imiscuir-se na vida dos partidos, que deve garantir que quem está na área do poder tenha coesão para garantir que o governo funciona e que quem está na oposição seja forte para dar uma alternativa forte. “O que me preocupa é que a oposição não se fragmente, que deixe de ser uma alternativa de poder”, disse. “Para mim, o partido é uma família e não se muda uma família, mas tenho grandes amigos que pensam o contrário, que é uma opção como outra qualquer e que se muda de partido quando se entende que já não corresponde àquilo que se pretende. Eu tenho uma visão diferente”, disse Marcelo de Rebelo de Sousa, em declarações à SIC Noticias.

