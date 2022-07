Quando Salazar saiu do coma, já não era presidente do Conselho. No entanto, durante quase um ano e meio, recebeu em São Bento os mais notáveis atores do Estado Novo, que com ele despachavam como se fosse o presidente.

Estado Novo

Salazar. A farsa

Luís Pedro Cabral Quando Salazar saiu do coma, já não era presidente do Conselho. Foi demitido, enquanto lutava pela vida. Quando o imprevisível aconteceu, a sua ignorância tornou-se política. Uma enorme peça de teatro, que decorreu dia após dia na Cruz Vermelha, onde Salazar esteve internado cinco meses, prosseguindo na residência de São Bento, durante quase um ano e meio. Onde Salazar esteve "sequestrado" até à morte, recebendo os mais notáveis actores do Estado Novo, que com ele despachavam como se fosse o presidente do Conselho. Uma encenação perfeita. Que fez de Salazar um segredo de Estado.

No dia 28 de Setembro de 1968, decorreu a tomada de posse de Marcelo Caetano como presidente do Conselho de Ministros, sucedendo ao seu eterno titular, enquanto este lutava pela vida numa cama de hospital. Américo Tomás, presidente da República, tinha tomado a decisão mais delicada da sua vida política: demitir um homem em coma profundo. Era assim que se encontrava Salazar desde o dia 16 desse mês, internado na Cruz Vermelha. Depois de uma cirurgia intracraniana, um acidente vascular cerebral e o coma, os prognósticos eram para lá de reservados. Salazar tinha então 79 anos.

O despertar do coma, no dia 15 de Outubro, deixou em sentido o Estado Novo, que fora de estação executava a sua Primavera Marcelista. Para ele, era como se o tempo não tivesse passado. Curiosamente, foi também essa a decisão política do regime, em relação a Salazar. Em relação a Salazar, era como se o tempo não tivesse passado. O mais poderoso dos homens do Estado Novo era agora o segredo de Estado menos secreto da nação. Embora a generalidade da população apenas soubesse o que não era censurado, só um homem não estava a par das últimas notícias, que já nem sequer eram as da sua demissão. O poderoso presidente do Conselho já não conduzia sequer os destinos do quarto 68 da Casa de Saúde da Cruz Vermelha, onde de repente voltou a disparar o rácio de ministros por metro quadrado.

A Maria não sabe o que é isto. Quem é que virá para o meu lugar? Quem é que o chefe de Estado iria encontrar? Salazar para D. Maria, sua governanta

Lentamente, Salazar foi recuperando a memória e, mesmo parcialmente paralisado, movimento. Se perguntassem à sua governanta, ela não ficaria surpreendida com qualquer feito extraordinário do paciente do quarto 68, embora fosse altamente improvável que ele se lembrasse de algo que nunca chegou a saber. Quando Salazar saiu do coma, uma farsa apropriou-se do regime.

Durante o seu longo reinado Salazar nunca colocou um pé em África. Mal caiu da cadeira e Marcelo Caetano assumiu o poder, o novo homem forte do país tratou logo de visitar as colónias em África. Aqui à chegada a Lourenço Marques, Moçambique. Foto: Lusa

A visita de um santo homem

No quarto 68, nem mesmo Marcelo Caetano lá entrava como se houvesse outro presidente do Conselho. Ali, Salazar era Deus e era a Pátria, ignorando que a sua família política o traíra, quando ele estava mais para lá do que para cá. A ignorância, não dói. E Salazar estava demasiado assoberbado com uma legião de dores, em consequência das variadíssimas complicações que sobreviveram ao seu despertar. No dia 30 de Dezembro de 1968, Marcelo Caetano entrou no quarto 68. Salazar estava num dia bom, até falador. Depois de Marcelo Caetano sair, sua excelência disse a Eduardo Coelho: "Um santo homem". Caso ainda não estivesse perfeitamente claro, a sua ignorância tinha sido transformada em política de Estado.

O presidente podia já ter recebido extrema-unção do cardeal Cerejeira, seu indefectível amigo e Patriarca de Lisboa, mas ainda não estava morto. Salazar ainda era Salazar. O doente do 68 estava mais vivo do que parecia. A sua convalescença era um impasse, com o exacto tamanho de uma incógnita. Enquanto a máquina de propaganda tratava de deixar Salazar entregue aos cenários débeis de uma lenta recuperação, a máquina do Estado Novo devotava-se à sua própria maquilhagem. Dois tipos de realidade conviviam na mesma ficção. Pelo quarto 68 passaram grandes actores do Estado Novo. Lá, era como se a Pátria não se tivesse movido um palmo. No seu milagre sobrevivente, Salazar tinha a noção de muitas coisas, mas nunca a noção da sua ausência. Lembrava-se perfeitamente do seu cantinho no Vimieiro, Santa Comba Dão. Recordava os ministros e os territórios políticos que lhes estavam destinados. A sua memória às vezes era fraca, noutras, parecia de elefante.

No dia 15 de Dezembro, Vasconcelos Marques, o neurocirurgião que operou Salazar ao hematoma subdural intracraniano, por indicação do próprio Américo Tomás, decretou a alta. O doente encontrava-se estacionário, em ambos os sentidos da palavra. A qualquer momento podia regressar à sua residência de São Bento, dizia-se. Mas isso só viria a acontecer a 5 de Fevereiro de 1969.

O regresso a São Bento

No regresso de Salazar a São Bento, aguardavam-no agentes da PIDE e a D. Maria, sempre ciosa de ser governada. Eduardo Coelho, o internista, vinha com ele na ambulância. Fazia frio. Quando chegaram, a lareira estava acesa. Fez-lhe bem o regresso a um ambiente familiar. Rejuvenesceu, nos primeiros dias, sendo que eram contra-indicadas quaisquer referências ao seu involuntário estado demissionário. Na sua residência oficial, o convalescente convalescia devagar, ignorando a triste fama de defunto.

Em São Bento, os ministros tinham livre-trânsito. O movimento era constante, para representar o seu papel. Mas todos os dias Salazar recebia duas a três visitas, estas por marcação. Uma dessas visitas, foi a segunda do professor Houston Merritt a Salazar, que não agradou ao seu médico, pois o americano fez "um autêntico interrogatório durante mais de uma hora, que o deixou muito cansado". Eduardo Coelho afirmou mesmo: "É uma indignidade continuar a manter sequestrado este homem". Curiosa expressão. Em certo sectores da governação, Eduardo Coelho era acusado de ser ele o autor do sequestro.

A 28 de Abril de 1969, dia do 80º aniversário de Salazar, este recebeu a visita de um grupo de estudantes de Coimbra, que foram a São Bento exultá-lo. O anfitrião gostou muito desta visita, segundo o seu médico: "Estava feliz porque continuavam a considerá-lo seu mestre". Entre os amigos íntimos de Salazar, com o apoio hesitante de um ou outro ministro, nascia a vontade de pôr cobro à farsa. De colocar a realidade em pratos limpos. Bissaya Barreto era o líder deste movimento de opinião, que não colhia no próprio chefe de Estado. D. Maria concordava com Bissaya Barreto, discordando que se contasse a frio que já não era presidente do Conselho, temendo um agravamento súbito do seu estado de saúde.

No dia 6 de Maio, Maria fez uma tentativa. Depois da última visita do dia, sentou-se ao pé de Salazar, que repousava na sua poltrona. Eduardo Coelho estava presente, quase na sombra. "Senhor doutor, tem que deixar o seu cargo e aproveitar o tempo para ir para o forte, depois para Santa Comba, tratar-se e descansar o mais que puder", disse-lhe Maria. Salazar respondeu isto: "A Maria não sabe o que é isto. Quem é que virá para o meu lugar? Quem é que o chefe de Estado iria encontrar?" Tinham passado quase oito meses sobre a sua substituição. A ilusão permanecia.

Bissaya Barreto não desistia. Falou com Luís Sulpico Pinto, outro grande amigo de Salazar, ex-subsecretário de Estado das Finanças e presidente da Câmara Corporativa, pedindo que intercedesse junto do presidente da República, para que este resolvesse o problema que ele próprio havia criado. Dias depois, Sulpico Pinto, trouxe a resposta. "O chefe de Estado disse-lhe que ele próprio, por si, o não faria. Que em duas visitas a Salazar em São Bento levou consigo os netos para que Salazar lhe não falasse dos assuntos políticos, que a si próprio se referiam". O movimento pela verdade morria ali.

E, se havia momento certo, era aquele. Salazar dava sinais de recuperação da memória e de alguma vitalidade. Uns dias antes, tinha saído pela primeira vez de São Bento, para dar uma volta de carro por Monsanto.

O que nem D. Maria nem Bissaya Barreto conseguiam fazer, quase fazia a "indiscrição" de uma enfermeira, que conversando com outra se referiu ao novo presidente do Conselho. Salazar terá ouvido. E terá captado algo que "lhe causou grande sofrimento e uma tristeza profunda durante toda a noite". Nessa noite, não pregou olho. Se percebeu algo, nunca o manifestou aos mais próximos. Nessa altura, já haviam três presenças permanentes em São Bento. Para além do médico e da governanta, outra mulher acompanhava Salazar: Maria Teresa Múrias, terapeuta da fala do Centro de Reabilitação de Alcoitão, familiar de Manuel Maria Múrias, um dos mais férreos apoiantes do Estado Novo.

Era mais que uma simples terapeuta da fala. Estava entre o confessionário e um filtro noticioso. Teresa Múrias lia os jornais a Salazar (devidamente censurados pela Censura e por ela), escrevia as suas cartas, lia-lhe excertos de livros e transmitia as notícias da pátria e do mundo, com a respectiva peneira. Até parecia que o presidente do Conselho ainda era presidente do Conselho e que a guerra colonial era uma ocorrência distante, perdida no tempo, em bruma ficcional, como uma estranha canção de embalar.

Salazar bem precisava. Tirando os primeiros dias do regresso à residência de São Bento, as insónias eram terríveis. Mas, aparentemente, permanecia na ignorância. No dia 9 de Junho, perguntou à governanta que dia era. Tinha a sensação estar próxima uma data importante. "Dia 9, senhor doutor". Salazar disse-lhe que no dia seguinte tinha de ir ao Terreiro do Paço para condecorar os oficiais agraciados. Afinal, era o "Dia da Raça". D. Maria disse-lhe que não podia ir, pois ia ser muito cansativo. Que descansasse, toda a gente ia compreender. Ele pediu para ela avisar o PR e o ministro da Defesa. Ela fez de conta que cumpriu as ordens.

Nesta fase, Salazar parecia querer retomar as rédeas do Estado. Mandava chamar um rol de ministros a São Bento. O ministro das Corporações, o ministro do Ultramar, o ministro da Defesa, o ministro da Saúde. E os ministros lá vinham, como se fossem a despacho. O único assunto de estado era o da sua saúde.

A 22 de Julho, a governanta apanhou um grande susto. Entre as visitas do dia, incluía-se um miúdo de quatro anos, acompanhando a sua mãe, que se pôs a falar de Marcelo Caetano, comunicando a Salazar que era ele o novo presidente. Eduardo Coelho, presente, notou que Salazar ouviu as suas palavras do petiz. Nada disse sobre o assunto. Perguntou apenas quando é que Américo Tomás vinha a São Bento. Tinha muitas coisas para tratar com o chefe de Estado e há mais de duas semanas que ele não aparecia.

Aproximavam-se as eleições legislativas, marcadas para 26 de Outubro de 1969. Eram as primeiras desde que Salazar fora substituído na presidência do Conselho. O assunto preocupava a PIDE, Marcelo Caetano, os ministros, o chefe de Estado. Quaisquer aparições públicas eram foco de grande preocupação do Estado Novo, mais ainda uma ocasião como esta, em que a política anda na boca do povo.

No dia 25, a governanta recebe uma chamada do major Silva Pais, director da PIDE, informando que estava encarregado pelo PR de "missão melindrosa". Tinham de falar pessoalmente. Dirigiu-se de seguida para São Bento. O assunto melindroso era que D. Maria tinha tudo preparado para que Salazar no dia seguinte fosse às urnas deixar o seu voto. Américo Tomás não gostava dessa ideia. Enviou a PIDE para demover Salazar, demovendo a sua governanta. Mas o próprio Salazar, que estava com boa disposição, comunicou que ia e não se falava mais nisso. Se queria manter as aparências, o director da PIDE teve de acatar as ordens.

No dia seguinte, tornou-se famosa a viagem que Salazar fez à freguesia da Lapa, pouco distante de São Bento, a bordo do seu velho Cadillac Limo de 1957, matrícula BL-21-51. Acompanhavam-no Maria Teresa Múrias e Maria de Jesus, muito bem compostas, tal como Salazar, com o fato impecavelmente engomado. Junto ao local de voto, uma pequena multidão se juntava. Foi uma operação muito rápida. Era impensável que Salazar se deslocasse às urnas. Por isso, deslocou-se uma urna a ele, amparada por um agente da PIDE. Salazar já levava consigo o voto. A sua mão trémula depositou-o, acenando com a outra à população que rodeou o carro. Salazar parecia algo alheado. Tão depressa chegou, como partiu. O regime suspirou de alívio. Até porque a União Nacional ganhou as eleições, o que estava longe de constituir uma surpresa.

Sempre que se sentia um pouco melhor, Salazar esboçava afã de Estado. No dia 19 de Novembro, pediu a Teresa Múrias para redigir uma carta para o PR. Se Américo Tomás precisava de uma certeza formal do estado de ignorância de Salazar, recebeu-a em papel timbrado da Presidência do Conselho. Salazar pedia ao PR para convocar o Conselho de Ministros. A resposta de Américo Tomás chegou 10 dias depois, com ordens directas para os agentes da PIDE em São Bento. A partir daquele momento, não entrava ali ninguém sem autorização presidencial. Todas as marcações de visitas estavam canceladas. Fechava-se o cerco. Houve quem furasse esse bloqueio. Mas o regime conseguiu levar até ao fim a sua peça de teatro. Que só terminou a 27 de Julho de 1970, com a morte do personagem principal. Que morreu sem saber que era secundário.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

