Conselho de Ministros

Salário mínimo em Portugal sobe para 705 euros em janeiro

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, deu conta da aprovação do aumento do salário mínimo nacional (SMN) para 2022 para 705 euros, "na sequência da auscultação dos parceiros sociais", cumprindo o compromisso assumido em 2015 e renovado em 2019 para "chegar a 2023 com 750 euros" de SMN.

O Governo aprovou ainda um "apoio excecional" às empresas para levarem a cabo este aumento, de 112 euros por trabalhador.

Questionada sobre o número de trabalhadores da função pública que ficarão a ganhar aquele valor, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, esclareceu que serão 110 mil.

Relativamente ao número de trabalhadores da função pública em teletrabalho, recomendado a partir de quinta-feira, no âmbito do novo estado de calamidade, a ministra disse ainda não haver dados, mas lembrou que em momentos semelhantes vividos desde o início da pandemia, a perspetiva do Governo rondou os 40.000. Ressalvou, porém, que o universo de trabalhadores públicos abrangidos se resume aos que têm funções compatíveis com teletrabalho.

