Saiba quem são as pessoas mais ricas de Portugal

“A maioria dos milionários nasceu rico: quase dois terços tornaram-se milionários após herdar uma fortuna dourada. Apenas 18 construíram fortuna a partir do zero”, diz a revista Forbes que divulgou a lista dos 50 mais ricos do país. Em primeiro lugar surge uma mulher, a viúva de Américo Amorim (na fotografia).

Ao todo são 36 homens e 14 mulheres, os detentores das maiores fortunas de Portugal, distribuídas por diversos setores, desde a indústria à tecnologia, à moda ao futebol, entre outros.



“A maioria dos milionários nasceu rico: quase dois terços tornaram-se milionários após herdar uma fortuna dourada. Apenas 18 construíram fortuna a partir do zero”, escreve a Forbes nesta edição especial que saiu dia 3 de julho, sobre as maiores fortunas do país. Para a capa a Forbes escolheu José Neves, um dos 18 portugueses que construíram fortuna a partir do zero e que é o fundador e presidente da Farfetch, a primeira empresa portuguesa a ser cotada na Bolsa de Nova Iorque. Este ano, José Neves subiu para o quarto lugar, possuindo uma fortuna de 1010 milhões de euros. Já em 2018 figurava no top dez.

Outra das novidades foi a entrada para o top 20 dos mais ricos de Mário Ferreira. "A mesma onda de sucesso atingiu Mário Ferreira. Conhecido como o 'Tubarão do Douro', vendeu recentemente 40% da Mystic Invest Holding e, com isso, entrou de rompante para o Top 20, com uma fortuna de 354 milhões de euros", refere a Forbes, sem especificar que posição ocupa o empresário.

Fernanda Amorim, o rosto do Grupo Amorim depois da morte do marido, que detém empresas de várias áreas, como a gasolineira Galp, a corticeira Amorim, a empresa de moda Tom Ford ou empresas no imobiliário continuam a deter a maior fortuna do país, avaliada em 4,174 milhões de euros. Em segundo lugar, surge outra família, a Soares dos Santos que possui a Jerónimo Martins, com 3,554 milhões de euros.

De fora do top dos dez mais ricos ficam, por exemplo, Cristiano Ronaldo e os seus 439 milhões de euros e o seu “super agente” Jorge Mendes, que graças à sua Gestifute e vários investimentos imobiliários possui uma fortuna de 263 milhões de euros.

Conheça o ranking dos dez mais ricos de Portugal, segundo a Forbes:

1. Maria Fernanda Amorim & família

Fortuna: 4173 milhões de euros

Principais ativos: Galp, Corticeira Amorim, Tom Ford e imobiliário

2. Alexandre Soares dos Santos & família

Fortuna: 3554 milhões de euros

Principais ativos: Jerónimo Martins e Walk"in Clinics

3. Vítor da Silva Ribeiro & família

Fortuna: 1192 milhões de euros

Principais ativos: Alves Ribeiro Construção, Banco Invest e Mundicenter

4. José Neves

Fortuna: 1010 milhões de euros

Principais ativos: Farfetch

5. Dionísio Pestana

Fortuna: 681 milhões de euros

Principais ativos: Grupo Pestana

6. Maria Isabel Martins dos Santos

Fortuna: 574 milhões de euros

Principais ativos: Jerónimo Martins

7. Fernando Figueiredo dos Santos

Fortuna: 529 milhões de euros

Principais ativos: Jerónimo Martins

8. Luís Amaral

Fortuna: 527 milhões de euros

Principais ativos: Eurocash e Stock Spirits

9. Luís Vicente

Fortuna: 525 milhões de euros

Principais ativos: Grupo Luís Vicente e Refriango

10. Luís Portela & família

Fortuna: 502 milhões de euros

Principais ativos: Bial

