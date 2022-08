Vai voar de Portugal para o Luxemburgo neste domingo? Há cancelamentos previstos para este domingo.

Só no aeroporto de Lisboa, 60 voos podem ser cancelados este domingo

A greve da Portway, que vai para o terceiro - e útlimo - dia, continua a afetar seriamente quem tinha previsto viagens para este fim-de-semana.

Estão previstos 60 cancelamentos de voos só no Aeroporto de Lisboa, incluindo para o Luxemburgo. São mais vinte voos que no sábado, o segundo dia de greve.

O voo da Easyjet que sairia com destino ao Findel, às 10h30, foi cancelado. É possível consultar o estado dos voos para o Luxemburgo aqui.

A greve afetou 21 companhias aéreas, sobretudo, as de baixo custo como a Easyjet, que só este domingo tem 32 voos cancelados em Lisboa.

Voo cancelado ou atrasado? Saiba o que pode exigir Em caso de impedimento de embarque, cancelamento ou atraso no voo, os passageiros têm direito a compensações e indemnizações. Veja quais são.

Também são esperados transtornos no Aeroporto Sá Carneiro, Porto, onde são esperados 20 cancelamentos, incluindo, o voo que partiria com destino ao Grão-Ducado às 21h25.

Após o impacto desta greve, o sindicato já admitiu avançar com mais paralisações na luta por melhores condições de trabalho.



No sábado, foram cancelados 54 voos nos aeroportos nacionais: 32 em Lisboa e 22 no Porto. Números avançados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil. A maior adesão à greve verificou-se no Porto, onde foram cancelados todos os voos de carga.



