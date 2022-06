A companhia aérea vai passar a voar para Estrasburgo, Frankfurt Hahn e Maastricht a partir de Portugal.

Ryanair anuncia três novas rotas de Portugal para o próximo inverno

A companhia aérea Ryanair vai passar a voar para Estrasburgo, Frankfurt Hahn e Maastricht a partir de Portugal no próximo inverno, segundo informou hoje em comunicado.

De acordo com a informação divulgada pelo grupo, a ligação a Frankfurt Hahn é a partir do aeroporto do Faro, sendo que o Porto irá contar com voos para Estrasburgo e Maastricht.

Na mesma nota, a transportadora indicou que, assim, “passa a contar com 141 rotas para o inverno 22/23 de e para Portugal, oferecendo aos clientes mais opções de viagens durante a época do inverno e contribuindo para o crescimento do turismo durante a baixa estação”.

Citado na mesma nota, Dara Brady, diretor de marketing da Ryanair, indicou que a transportadora anunciou “a sua programação de inverno 22/23 para Portugal, com 141 rotas para destinos populares em toda a Europa, incluindo novas rotas para/de Maastricht, Estrasburgo e Frankfurt”.

A Ryanair conta com “90 bases e mais de 2.500 rotas a operar em 36 países europeus neste inverno” e que “continua a impulsionar a recuperação do tráfego e a criar empregos em toda a Europa de forma sustentável, com uma frota crescente de novos aviões B737 ‘Gamechanger’, que queimam 16% menos combustível e emitem 40% menos emissões sonoras, ao mesmo tempo que acrescentam 4% mais lugares”, segundo a mesma nota.

