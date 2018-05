Rui Rio recorda António Arnaut como "figura incontornável" do pós 25 de Abril

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que o partido que lidera reconhece António Arnaut, que morreu hoje em Coimbra, como "uma figura incontornável" do pós 25 de Abril.

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que o partido que lidera reconhece António Arnaut, que morreu hoje em Coimbra, como "uma figura incontornável" do pós 25 de Abril.

Rui Rio destacou a importância de António Arnaut "na democracia, particularmente no pós 25 de Abril, independentemente de ter sido o criador do Serviço Nacional de Saúde [SNS]".

O SNS, sublinhou, é uma marca do cofundador do PS.

"Todos nós portugueses temos que agradecer [essa marca], mas acima de tudo foi um grande democrata e presidente do Partido Socialista. Por isso, não só à família como ao próprio Partido Socialista queria dar os meus sentimentos e dizer que o PSD reconhece o doutor António Arnaut como uma figura incontornável do pós 25 de Abril", disse o líder social-democrata, que falava aos jornalistas após uma manhã dedicada à justiça, em Coimbra.

Rui Rio informou ainda que o PSD marcará presença nas cerimónias fúnebres.

O corpo de António Arnaut estará a partir das 18:30 em câmara ardente na antiga igreja do Convento de S. Francisco, nesta cidade.

Na terça-feira, o corpo sairá às 16:30 da antiga igreja do Convento S. Francisco, em Coimbra, para o crematório da Figueira da Foz.

O antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde e cofundador do PS, morreu hoje em Coimbra, aos 82 anos.

António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro de 1936, e estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra.

Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Poeta e escritor, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.

