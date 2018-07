"Prestou um bom serviço à democracia e a decisão terá sido tanto mais difícil de tomar quanto era contrária aos dirigentes do seu partido", disse. Entretanto, a concelhia social democrata de Lisboa quer ver o processo de licenciamento apresentado por Ricardo Robles para o seu prédio em Alfama.

Rui Rio elogia decisão de Robles

O presidente do PSD, Rui Rio, elogiou a decisão de Ricardo Robles apresentar a renúncia ao seu cargo de vereador na edilidade lisboeta depois da polémica com o seu prédio em Alfama. "Prestou um bom serviço à democracia e a decisão terá sido tanto mais difícil de tomar quanto era contrária aos dirigentes do seu partido", afirmou o dirigente.

Por outro lado, o responsável pela concelhia do PSD lisboeta, Paulo Ribeiro, exige ver o processo de licenciamento do prédio de Ricardo Robles em Alfama e, acerca da demissão de vereador que este apresentou, comenta: "Era evidente que não tinha condições políticas para continuar no cargo e o partido congratula-se com a sua decisão. Além disso, fica também claro que a sua saída retira razão a Catarina Martins, depois de esta afirmar no sábado que a sua ação nada tinha de mal".

Ainda sobre a consulta ao processo de licenciamento, Ribeiro justifica a decisão pelo facto de Ricardo Robles ser, na altura, "deputado municipal em Lisboa".





