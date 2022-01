“Não atingimos nem de longe nem de perto os objetivos que queríamos e o PS é o grande vencedor”, vinca o candidato do PSD admitindo a derrota.

Rui Rio admite sair da liderança se PS tiver maioria absoluta

Ainda os resultados eleitorais não estavam fechados e já o líder do PSD fazia o seu discurso de derrota. Em português e até com frases em alemão, para responder à pergunta dos jornalistas se se demitia após esta noite.

“Não atingimos nem de longe nem de perto os objetivos que queríamos e o PS é o grande vencedor”, vinca o candidato do PSD no hotel Epic Sana, em Lisboa, onde os sociais democratas se reuniram nesta noite de eleições. Foi com surpresa que reagiram às sondagens que davam a vitória e talvez a maioria absoluta ao PS.



Rui Rio admite "ser o primeiro responsável" da derrota, mas já admitiu que se houver maioria absoluta o candidato reconhece "não saber como pode ser útil ao PSD. "Não posso ser mais claro", mas "não é preciso fazer drama", respondia irritado à pergunta dos jornalistas sobre a possível saída da liderança do partido. Por isso e perante a insistência se se demitiria, Rui Rio decidiu responder em alemão. Disse já ter respondido em português e depois em alemão, por isso, não sabia como ser mais claro. Mas nunca o disse claramente.

Por varias vezes Rui Rio realçou que não esperava a derrota desta noite, para o PS. "Já dei os parabéns a António Costa por telefone", contou.

“Ficamos com o resultado eleitoral substancialmente abaixo do que pensávamos que iriamos ter”, admite o líder do PSD no início do discurso. Contudo, "não ficamos com dívidas por causa da campanha", frisou.

“Fizemos uma campanha pela positiva”, vincou Rui Rio.

Só que para o líder do PSD que, nos últimos dias auspiciava uma vitória do PSD e chegar a formar Governo, "houve um voto útil à esquerda mobilizador, que impediu que PSD pudesse eleger um primeiro-ministro". Já a direita "se dispersou".

Relembrando que como tinha dito durante a campanha não ser pessoa de "estar preso a lugar nenhum" e que a sua missão "é prestar serviço ao PSD e ao País", Rui Rio frisou várias vezes esta noite, que "se confirmar que PS tem maioria absoluta em sinceramente não sei como posso ser útil neste enquadramento".

Foi um discurso breve, antes de abandonar a sala do Epic Sana.





