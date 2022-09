O contrato assinado vai permitir a continuidade da transmissão de um jogo por jornada da Primeira Liga na RTP Internacional e na RTP África.

Primeira Liga

RTP e SPORT TV fecham acordo para levar futebol aos emigrantes

Maria MONTEIRO O contrato assinado vai permitir a continuidade da transmissão de um jogo por jornada da Primeira Liga na RTP Internacional e na RTP África.

Depois de várias semanas de negociações, a RTP e a SPORT TV chegaram a um consenso para assegurar a emissão de um jogo da Primeira Liga por jornada, segundo comunicado enviado às redações no fim de semana.

O acordo, que estará em vigor por dois anos, foi alcançado mesmo a tempo da sexta jornada do campeonato português e já começou a ser posto em prática com a transmissão do FC Porto x GD Chaves, no passado sábado.

Nicolau Santos, presidente da RTP, considera que esta decisão é “importante porque permite satisfazer as nossas comunidades de emigrantes em todo o mundo e todos os que seguem a partir de África a transmissão dos jogos das equipas portuguesas, cumprindo ao mesmo tempo os objetivos de sustentabilidade da situação económica e financeira da RTP".

"Cortes orçamentais" dificultaram negociações

RTP Internacional sem jogos de futebol. PSD pede explicações ao Governo Situação "lesa a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo, consideram os sociais-democratas.

Já Nuno Ferreira Pires, CEO da SPORT TV, garante que o canal encetou todos os esforços para responder aos pedidos das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. “Não poderíamos jamais deixar que os emigrantes não pudessem ter acesso a um dos conteúdos mais importantes para eles, o futebol nacional”, declarou.

Em agosto, o Expresso noticiou que os “constrangimentos orçamentais” da estação pública estariam a dificultar o “processo negocial” com o detentor dos direitos televisivos, pois a RTP não estaria disposta a pagar 1,7 milhões de euros — valor pago até então e correspondente a cerca de metade do orçamento da RTP Internacional — para comprar os jogos à SPORT TV.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.