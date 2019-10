Rosa Mota vai faltar à inauguração do 'seu' pavilhão por se sentir “enganada”

A atleta está indignada com a câmara do Porto porque deu o nome principal de uma marca de cerveja ao seu recinto, e o seu nome surge pequeno.

Paula SANTOS FERREIRA A atleta está indignada com a câmara do Porto porque deu o nome principal de uma marca de cerveja ao seu recinto, e o seu nome surge pequeno.

O recinto desportivo do Palácio de Cristal, na cidade do Porto, há 28 anos que tem o nome da atleta. Agora esteve em obras e esta tarde vai ser inaugurado.

Só que não vai contar com a presença de Rosa Mota e por solidariedade com atleta já nem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa vai à inauguração, nem os vereadores da oposição da câmara do Porto vão estar presentes.



Tudo isto porque Rosa Mota sente-se "enganada" pelo presidente da autarquia, Rui Moreira, sobre o nome do pavilhão.

Ao que a atleta conta numa carta dirigida à câmara municipal do Porto a que a TSF teve acesso, o pavilhão iria continuar a chamar-se Rosa Mota, isto depois da atleta se ter recusado a associar o seu nome a uma bebida alcoólica, uma marca de cerveja que patrocinou as obras do recinto.

Rosa Mota e a marca de cerveja

Afinal, o edifício hoje inaugurado chama-se ‘Super Bock Arena’ e em letrinhas mais pequenas, por baixo, Pavilhão Rosa Mota.

A atleta descobriu tarde demais e decidiu desvincular-se do pavilhão e não estar presente na inauguração.

"Quando recebi o convite do senhor presidente da Câmara para a reabertura do Pavilhão, e no qual está escrito ‘Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota’ senti-me definitiva e claramente enganada", escreve Rosa Mota, defendendo que estava convencida de que o nome do espaço seria ‘Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena’.

A Câmara do Porto já respondeu em comunicado esta manhã, declarando não compreender a posição de Rosa Mota garantindo que o seu nome “está mais protegido do que nunca”. Algo que não convence Rosa Mota.

"Nunca quis vantagens"

"Como nunca quis obter qualquer tipo de vantagem que não o interesse da Cidade e o respeito pelas suas Instituições, disponibilizei-me ainda para, com a máxima discrição possível, pedir a retirada do meu nome do Pavilhão, caso a sua permanência fosse um grande prejuízo para a Câmara/Cidade."

Já Rui Moreira não compreende a polémica levantada pela atual campeã da Europa em corta mato com mais de 60 anos, título ganho por Rosa Mota, 61 anos, no mês passado.

A defesa de Rui Moreira

Segundo o autarca o pavilhão estava em “em pré-ruína e praticamente inutilizado pela degradação e falta de manutenção” e através de um concurso público internacional permitiu-se “concessioná-lo e devolvê-lo ao uso da cidade, como centro de congresso e pavilhão multiusos”, recorda Rui Moreira defendendo que assim sendo, o nome da atleta "está mais protegido do que nunca".

Só que para tal o “investimento foi totalmente suportado por privados” e esses pediram “para mudar o nome ao equipamento”, esclarece o autarca do Porto, em comunicado.





Nesse processo, vinca Rui Moreira “ficou assegurado que ninguém poderia retirar o nome da atleta da designação formal, mas que também no uso comercial o seu nome teria sempre que estar presente. Estes dados foram fornecidos à atleta, que com eles concordou e se congratulou há mais de um ano”.

Só que segundo Rosa Mota, não foi assim. O nome da atleta viria em primeiro lugar, com letras maiores.

Perante a denúncia da atleta portuguesa e de acordo com fontes próximas da TSF esta confusão não agradou ao Presidente da República que era esperado na cerimónia da reabertura do Pavilhão. Afinal, não irá tendo-se desculpado com a realização de exames médicos, avança a rádio TSF.

Vereadores da oposição a favor de Rosa Mota

Também os vereadores da oposição decidiram faltar à reabertura do pavilhão no Palácio de Cristal, de acordo com a Lusa. Uma decisão tomada na reunião do executivo desta manhã pelos vereadores do PS, PSD e CDU que se mostraram do lado da atleta.

"Espero que a câmara tenha reservado autoridade suficiente para mediar este conflito (…). Não é uma solução boa. O presidente tem todas as condições para o resolver, desde que tenha vontade política", disse o vereador socialista Manuel Pizarro.

O mesmo pediu a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, citada pela Lusa: "Acho que não se deve aceitar. Exijam aos promotores que façam esta diferença”, ou seja colocar em primeiro lugar Pavilhão Rosa Mota, e em letras mais pequenas Super Bock Arena. Álvaro Almeida, do PSD defende a mesma posição que os seus colegas. Uma polémica que ainda está para durar.

