Rita Rato é candidata da CDU pelo círculo da Europa

A deputada que nasceu em Estremoz era até agora número dois da CDU na lista de Lisboa.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, vai liderar a lista da CDU por Lisboa às legislativas de outubro, enquanto a deputada Rita Rato será cabeça de lista pelo circulo eleitoral da Europa, anunciou a coligação.

Natural de Estremoz, funcionária política do PCP, Rita Rato, é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa e teve várias responsabilidades na direcção da Juventude Comunista Portuguesa (JCP) . Atleta federada de futsal entre 2001 a 2006, em entrevista ao P3 do Público, em 2012, quando era a mais jovem deputada da Assembleia da República, admitiu que se não fosse “o partido” – o PCP – talvez já tivesse emigrado".



Em comunicado, a CDU anunciou hoje os primeiros candidatos às eleições legislativas de outubro e, dos cinco nomes anunciados fazem ainda parte Miguel Viegas, que foi deputado ao Parlamento Europeu no mandato 2014/2019 e surge pelo circulo eleitoral de Aveiro.

Por Setúbal a CDU candidata Francisco Lopes, da Comissão Política e do Secretariado do Comité Central do PCP, e pelo circulo eleitoral de Braga o nome avançado é o da deputada Carla Cruz.

Além da CDU, também o CDS já anunciou os cabeças de lista às legislativas de outubro, com o nome da presidente do partido, Assunção Cristas, a encabeçar a lista centrista por Lisboa.

Nas legislativas de outubro de 2015, a coligação PCP-PEV elegeu um total de 17 deputados (8,27% dos votos).





Com Lusa

