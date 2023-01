Tudo isto alimenta uma enorme crise política, com o consequente desgaste do Governo português.

Governo de António Costa

Rita, Patrícia & companhia!

Há mais duas secretárias de Estado envolvidas em violações da lei, digamos assim, para não dizer pior. Os casos vão-se multiplicando e ninguém parece capaz de pôr ordem na casa, isto é, no Governo português.

Comecemos por Rita Marques. A antiga secretária de Estado do Turismo, logo após a sua demissão do Governo, aceitou um convite para ser administradora do grupo WOW que tinha recebido subsídios, atribuídos exactamente por Rita Marques.

A antiga governante devia saber que a lei lhe impõe um período de abstinência de três anos, após a saída do governo. Só depois de cumprido esse período de nojo, pode aceitar um emprego numa empresa que opere na área que tutelou.

Mas ela foi mais rápida que a lei. Disse sempre que estava convencida de não ter cometido qualquer ilegalidade, mas o seu convencimento pesou pouco. O Presidente da República criticou-a, e o Primeiro-Ministro acusou-a de grave falha de ética. Como a pressão se tornou insustentável, Rita Marques renunciou ao cargo de administradora da WOW.

Este caso, no entanto, tem contornos diferentes de outros com que temos sido confrontados. Rita Marques violou a lei e os mais elementares princípios de ética, depois de ter abandonado o Governo. Logo, não é justo assacar responsabilidades ao Primeiro-Ministro.

Passemos ao caso seguinte. Patrícia Gaspar, a popular secretária de Estado da Protecção Civil, viu o seu companheiro sentimental ser nomeado coordenador municipal da Protecção Civil do Barreiro.

Mal a notícia apareceu nos jornais, surgiram os desmentidos, todos eles refutando a participação da governante, nesta nomeação. O próprio namorado de Patrícia Gaspar apressou-se a fazer uma declaração, dizendo que o lugar lhe foi proposto pelo presidente da Câmara do Barreiro.

E aqui começam as coincidências infelizes. Patrícia Gaspar foi mandatária da candidatura de Frederico Rosa, à Câmara Municipal do Barreiro. E, pouco depois, Frederico Rosa nomeou o putativo namorado da secretária de Estado, Rui Laranjeira de seu nome, para um cargo que, operativamente, depende de Patrícia Gaspar. Mais ainda: Rui Laranjeira vai ganhar mais de 3.000 euros mensais, enquanto o seu antecessor se contentava com 2.000.

Ainda que, no plano meramente formal, Patrícia Gaspar seja alheia à nomeação do namorado, há neste caso mais uma violação dos elementares códigos de conduta. Primeiro, porque o lugar foi preenchido por escolha pessoal sem qualquer concurso público. Depois, porque a ligação entre ambos estava fortemente evidenciada, em fotos publicadas nas redes sociais por Rui Laranjeira. Um tipo de publicidade que um membro do Governo deve evitar. Essas fotos saltaram para as páginas da imprensa, mas agora já não são vistas online.

Tudo isto alimenta uma enorme crise política, com o consequente desgaste do Governo. E, claro, abala de forma irreparável a confiança dos portugueses nos políticos.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

