Banco de Portugal tinha poderes para afastar Salgado do banco um ano antes do colapso.

Ricardo Salgado podia ter sido afastado do BES um ano antes da queda do grupo

O Banco de Portugal podia ter substituído Ricardo Salgado um ano antes do colapso do BES, em 2014.

A notícia é avançada pela edição desta sexta-feira, 2 de outubro, do Público que cita a Comissão de Auditoria Independente, que avaliou a atuação da entidade supervisora. A comissão concluiu que o Banco de Portugal (BdP) tinha o poder e as ferramentas necessárias para afastar Ricardo Salgado do cargo de presidente-executivo do Banco Espírito Santo um ano antes da queda do grupo, mas não não o fez.

O relatório da Comissão de Auditoria Independente, redigido por um grupo liderado pelo ex-vice-governador da entidade supervisora dos bancos, João Costa Pinto, foi encomendado pelo próprio Banco de Portugal para avaliar a sua própria atuação durante o caso GES/BES e finalizado em 30 de abril de 2015, um ano depois da queda do grupo.

Contudo, refere o Público, o documento continua a ser inacessível, apesar do anterior governador do BdP, Carlos Costa, ter manifestado intenções de o revelar.

Entre as conclusões do relatório, a que o jornal teve acesso, estão insuficiências no acompanhamento do caso, embora não sejam apontadas falhas graves na atuação da entidade reguladora.

Uma dessas insuficiências prende-se com o acompanhamento do Conselho de Administração do BES, presidido por Ricardo Salgado, e sobre o qual pendiam problemas de idoneidade.

Apesar da possibilidade de substituir o ex-presidente do BES do cargo, o BdP optou por não o fazer, considerando, por jurisprudência, que um gestor só poderia ser afastado se tivesse sido condenado pela justiça. Mas a Comissão de Auditoria Independente, fez notar que, face aos factos conhecidos em 2013, o Banco de Portugal podia ter afastado Ricardo Salgado, contestando essa jurisprudência e usando a possibilidade que tem de substituir os membros da gestão ou nomear gestores para os órgãos sociais.

Ricardo Salgado foi recentemente acusado, pelo Ministério Público, de 65 crimes, incluindo associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no processo BES/GES.

O processo principal relacionado com o grupo agrega 242 inquéritos, abrangendo queixas de mais de 300 pessoas residentes em Portugal e no estrangeiro, tendo tido por objeto a investigação de dados patrimoniais de um conjunto de empresas do grupo, incluindo unidades com licenças públicas para o exercício de atividade bancária e de intermediação financeira.

O escândalo que levou ao fim do BES e a este processo contra Ricardo Salgado também chegou ao Luxemburgo, com várias empresas do grupo a entrarem em insolvência, entre 2016 e 2017.



