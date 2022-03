A defesa do ex-presidente do BES vai recorrer da sentença.

Ricardo Salgado condenado a seis anos de prisão efetiva

O antigo presidente do BES Ricardo Salgado foi condenado a seis anos de prisão efetiva no julgamento do processo separado da Operação Marquês, cujo acórdão foi esta segunda-feira lido no Juízo Central Criminal de Lisboa. Salgado respondia por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros.

O advogado de Salgado, Francisco Proença de Carvalho avançou que a defesa vai recorrer desta sentença. "Obviamente, não podemos concordar com esta decisão", afirmou à saída do tribunal. Ricardo Salgado estava até agora apenas sujeito a termo de identidade e residência (TIR), mas o juiz considerou que, face à decisão, estavam alteradas as exigências cautelares e acabou por impor a entrega do passaporte e a proibição de se ausentar para o estrangeiro sem autorização.

"Cremos que a condenação não revela aquilo que se passou no julgamento, uma condenação a pena efetiva de alguém, como ficou provado, que sofre da doença de Alzheimer, é uma condenação que obviamente do ponto de vista daquilo que me parece ser a lei e também o humanismo e a dignidade humana, não é aceitável", disse. Questionado pelos jornalistas sobre se entendia que esta decisão era consequência do que se passou no caso do também ex-banqueiro João Rendeiro, que fugiu para a África do Sul já depois de condenado em tribunal, Proença de Carvalho disse não ter dúvidas da relação.

O ex-presidente não marcou presença na leitura da sentença decidida pelo coletivo presidido pelo juiz Francisco Henriques.



Com Lusa.

