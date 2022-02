O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, disse hoje em tribunal que lhe foi diagnosticada doença de Alzheimer e, por isso, alegou não estar em condições de prestar declarações no julgamento do processo separado da Operação Marquês.

Operação Marquês

Ricardo Salgado alega Alzheimer para não falar em tribunal

Lusa O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, disse hoje em tribunal que lhe foi diagnosticada doença de Alzheimer e, por isso, alegou não estar em condições de prestar declarações no julgamento do processo separado da Operação Marquês.

"Meritíssimo, não estou em condições de prestar declarações", começou por dizer o antigo banqueiro, de 77 anos, justificando de seguida, após questão do presidente do coletivo de juízes, Francisco Henriques, sobre as razões na base dessa decisão: "Foi-me atribuída uma doença de Alzheimer".

Testemunha admite que se transferiam milhões antes de contratos assinados. “Não era surpresa” com Salgado Em causa está uma transferência em outubro de 2011 da sociedade ES Enterprises de cerca de oito milhões de euros para Henrique Granadeiro sem um contrato associado. Empresa pertencia à sociedade ESBVI, que, por sua vez, pertencia à ES International, do Luxemburgo.

O antigo líder do BES nunca marcou presença nas anteriores oito sessões do julgamento, face à permissão da lei em relação ao contexto da pandemia de covid-19. Ricardo Salgado viu ainda os seus advogados apresentarem em outubro um atestado médico de diagnóstico de doença de Alzheimer, visando assim a suspensão do julgamento, mas essa pretensão foi recusada pelo tribunal.

Ricardo Salgado responde neste julgamento por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.