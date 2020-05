O jogador da seleção portuguesa de futebol contestou as declarações do deputado de extrema-direita que propôs um "plano de confinamento específico para a comunidade cigana".

Ricardo Quaresma critica racismo de André Ventura contra ciganos

O jogador da seleção portuguesa de futebol contestou as declarações do deputado de extrema-direita que propôs um "plano de confinamento específico para a comunidade cigana".

Depois das polémicas declarações de André Ventura que propôs um "plano de confinamento específico para a comunidade cigana", o internacional português Ricardo Quaresma divulgou na terça-feira à noite uma mensagem no Facebook em que critica as palavras do deputado de extrema-direita.

"O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade", escreveu o futebolista, lembrando que "somos todos iguais e todos merecemos na vida as mesmas oportunidades independentemente do berço em que nascemos".

"Quando um homem se ajoelha na frente de Deus devia olhar para Deus com o mesmo amor com que Deus olha para nós, sem distinção de raça ou cor. Triste de quem se ajoelha só para ficar bem na fotografia, para enganar os outros e parecer um homem de bem aos olhos do povo", salientou Quaresma, que joga no Kasimpasa, na Turquia.

"Olhos abertos", recomendou o atleta de origem cigana. "A nossa vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros...isto se queremos chegar ao céu". Na sequência da mensagem deixada por Ricardo Quaresma, André Ventura considerou, ao JN, que "Quaresma devia, em vez de criticar, sensibilizar a comunidade cigana para o cumprimento genérico das leis do Estado". "Só depois disso teria moral para falar disto", apontou o deputado único do Chega, que antes tinha considerado "lamentável que um jogador da seleção nacional se envolva em política".

