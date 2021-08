Só os bares, restaurantes ou discotecas com pelo menos cem metros quadrados e uma altura mínima de três metros podem ter espaço para fumadores, sendo que este não pode ultrapassar os 20% daquela área.

Portugal. Governo prepara novas regras para zonas de fumadores

Só os bares, restaurantes ou discotecas com pelo menos cem metros quadrados e uma altura mínima de três metros podem ter espaço para fumadores, sendo que este não pode ultrapassar os 20% daquela área.

O Governo português está a preparar uma nova alteração à legislação do tabaco com normas que prevêem a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo. A partir de agora, os estabelecimentos que queiram manter zonas exclusivas para fumadores têm que ter, no mínimo, cem metros quadrados de área.

Segundo o Público, só os bares, restaurantes ou discotecas com pelo menos cem metros quadrados e uma altura mínima de três metros podem ter espaço para fumadores, sendo que este não pode ultrapassar os 20% daquela área. Terão ainda de ficar separados por uma antecâmara ventilada com um mínimo de quatro metros quadrados e com portas automáticas de correr na entrada e na saída.

Os espaços para fumadores deixam de poder ter serviço de bar e restauração, para evitar a exposição ao fumo dos respetivos trabalhadores e a lotação máxima dos locais onde será permitido fumar deve ser estabelecida pelos responsáveis pelos estabelecimentos.

Além da obrigatoriedade de existência de ventilação para o exterior nas antecâmaras, a ventilação nos locais de fumo deve ser garantida por "equipamentos de insuflação e extração" independentes de outros eventuais sistemas do edifício.

