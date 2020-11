Uma residente no Luxemburgo ofereceu 2.790 árvores autóctones para reflorestar parte do monte da Senhora da Graça, em Mondim de Basto.

Residente no Luxemburgo ajuda a reflorestar Mondim de Basto

Henrique DE BURGO Uma residente no Luxemburgo ofereceu 2.790 árvores autóctones para reflorestar parte do monte da Senhora da Graça, em Mondim de Basto.

Mais de 2700 árvores foram oferecidas por uma residente no Luxemburgo para reflorestar parte de um monte em Mondim de Basto. A área foi devastada por um incêndio, que deflagrou no dia 31 de julho e foi extinto no dia 2 de agosto deste verão, deixando uma área ardida de 214 hectares neste local, que é um dos pontos turísticos e uma das principais etapas da Volta a Portugal em bicicleta.

Segundo a agência Lusa, as autoridades locais estão a proceder à limpeza da área ardida antes da plantação das árvores, graças a uma iniciativa impulsionada por uma residente no Luxemburgo (Alsu Davletshina).

A doação de 2.790 árvores autóctones foi feita depois de a mulher ter tido conhecimento da destruição daquela mancha florestal. Entre as espécies doadas estão o pinheiro, castanheiro, freixo e carvalho-americano.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.