Partidos apelam à participação dos emigrantes na repetição do ato eleitoral no círculo da Europa e alertam para cumprimento dos prazos e dos requisitos legais , como a cópia do cartão do cidadão, no voto postal.

Portugal 2 min.

Legislativas

Repetição das eleições. Votos por correio devem ser enviados até dia 12 de março

Ana TOMÁS Partidos apelam à participação dos emigrantes na repetição do ato eleitoral no círculo da Europa e alertam para cumprimento dos prazos e dos requisitos legais , como a cópia do cartão do cidadão, no voto postal.

Os votos postais relativos à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa terão de ser enviados por correio até dia 12 de março, sendo válidos todos os que chegarem a Portugal até dia 23, inclusive.

Recorde-se que 12 de março é também o primeiro dos dois dias dedicados à votação presencial nos consulados, para quem tenha feito essa inscrição na eleição anterior.

Como refere o site da Comissão Nacional de Eleições, o Ministério da Administração Interna (MAI) envia aos eleitores portugueses recenseados no estrangeiro "o boletim de voto para a morada indicada no caderno de recenseamento, pela via postal mais rápida, sob registo".

Legislativas. O que tem de saber para votar de novo no círculo da Europa A CNE anunciou ontem as datas para a repetição da votação neste círculo, depois de anulados 80% dos votos do primeiro escrutínio. Estes são os procedimentos a seguir para votar de forma válida nas legislativas pela segunda vez.

O calendário definido pele CNE foi apresentado no dia 16 de fevereiro e apontou o prazo de 20 dias para que o MAI consiga fazer chegar boletim de voto à casa dos eleitores. Se os boletins tiverem sido remetidos no dia seguinte, 17, deverão chegar aos destinos a 8 de março, tendo os eleitores três dias para votar e remeter o envelope para Portugal, uma vez que, segundo a CNE, "deve enviá-lo pelo correio antes do dia da eleição".

Este sábado, o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa (CRCPE) alertou que com a repetição presencial dos votos dos emigrantes em 12 e 13 de março os boletins devem chegar nos primeiros dias do mês, caso contrário podem verificar-se “consequências desastrosas”.



“Com a repetição das eleições marcada para os dias 12 e 13 de março no círculo da Europa, iniciou-se um contrarrelógio muito apertado para assegurar o voto postal dos emigrantes. O recente comunicado da Comissão Nacional de Eleições apontava para o prazo de 20 dias para que o Ministério da Administração Interna consiga garantir que o boletim de voto chegue às mãos dos eleitores”, apontou o CRCPE numa moção enviada à secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, citada pela Lusa.



O organismo pede, por isso, que sejam implementadas campanhas de informação para diminuir os riscos da “elevada abstenção”.

Este domingo, os candidatos do PS pelo círculo da Europa enviaram um comunicado às redações apelando ao voto dos emigrantes e alertando para os prazos e para os requisitos exigidos por lei, como a cópia do cartão do cidadão.

"Na sequência da decisão do Tribunal Constitucional de repetir as eleições no Círculo da Europa, apelamos aos eleitores para participarem maciçamente enviando o seu voto até dia 12 de março, fazendo um esforço para incluir a cópia do cartão do cidadão", refere o comunicado da lista socialista que é encabeçada por Paulo Pisco.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.