Grão-Ducado foi o segundo país do círculo da Europa com a maior participação eleitoral nestas últimas legislativas, mas dificilmente será reproduzida na repetição do ato eleitoral, depois de todo este processo "as pessoas estão muito descrentes", considera João Verdades dos Santos.

Repetição das eleições não surpreende conselheiro do Luxemburgo. "Não podia ser outra a posição do TC"

A votação para as eleições legislativas vai ser repetida no círculo eleitoral da Europa, depois de 80% dos votos terem sido anulados pela mesa de apuramento geral e após o Tribunal Constitucional, após o pedido de recurso apresentado por alguns partidos, ter decidido declarar a eleição nula neste círculo e determinar a sua repetição.

"Não podia ser outra a posição do Tribunal Constitucional [TC]", diz ao Contacto o conselheiro das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, João Verdades dos Santos, que é também advogado.

O conselheiro lembra que o folheto enviado pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna é "claro e está bem fundamentado" quando explica que deve ser colocada a cópia do documento de identificação no envelope.

Para João Verdades dos Santos todos os partidos que acordaram, em reunião, aceitar votos que não respeitavam os requisitos legais, neste caso sem a cópia do cartão do cidadão, "estiveram mal", porque a lei não deixa margem para dúvidas.

Candidata lusodescendente em Metz. "Não pode haver Assembleia da República nem Governo sem nós" A candidata lusodescendente de Metz, que é o número dois na lista do Partido Socialista para a Europa, afirma que houve "muitos erros" na contagem dos votos e o que fica deste "episódio trágico" é que não há Parlamento nem Governo sem os votos dos emigrantes.

"O próprio artigo da Lei Eleitoral da Assembleia da República [LEAR], o 79-G, é claro, não permite outra interpretação. Não percebo como é que os partidos todos criaram uma interpretação contra a própria lei", refere. Lamenta ainda que não tenha sido feita, nas mesas de voto, a separação entre os votos inválidos, por não cumprirem esse requisito, e os votos que o cumpriram e que, por isso, eram válidos, mas acabaram misturados nas urnas e, consequentemente, anulados.

A lei a que se refere o conselheiro é também citada no acórdão do Tribunal Constitucional e visa garantir que os princípios de salvaguarda da privacidade de dados são salvaguardados e que esta exigência da cópia do documento é permitida em algumas circunstâncias, como a do voto postal.

"O artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, preceitua que "'[é] igualmente interdita a reprodução do cartão de cidadão em fotocópia ou qualquer outro meio sem consentimento do titular, salvo nos casos expressamente previstos na lei ou mediante decisão de autoridade judiciária'. Ora, o artigo 79.º-G, n.º 6, da LEAR, constitui um dos casos expressamente previstos na lei, pelo que não vislumbra aqui nenhuma violação da lei, nem caso algum de 'coação do eleitor'", diz o acórdão do TC.

No mesmo texto, os juízes do tribunal que decidiram pela anulação e repetição das eleições no círculo da Europa por unanimidade, sublinhando "que o direito de sufrágio ativo é de exercício livre, e que a via postal para os eleitores residentes no estrangeiro é uma alternativa ao voto presencial, como resulta expressamente dos artigos 79.º, n.os 3 e 4 e 79.º-F, ambos da LEAR".

Tribunal diz que "acordo informal" entre partidos sobre votos é "grosseiramente ilegal" Em causa a possibilidade de aceitar os boletins de voto que não sejam acompanhados por fotocópia do documento de identificação do eleitor.

Apesar do folheto do Ministério da Administração Interna ser claro na obrigatoriedade legal de o voto ter de ser acompanhado do documento de identificação, o conselheiro considera que "a mensagem de que a cópia do cartão do cidadão é, de facto, fundamental, não passou" para muita gente.



O Luxemburgo foi o segundo país do círculo da Europa com a maior participação eleitoral nestas últimas legislativas, que foram as mais participadas da emigração, com uma taxa de 16,94% no conjunto dos dois círculos do estrangeiro: 20,87% no círculo da Europa.

No Grão-Ducado, onde estavam inscritas para votar 40.277 pessoas, a participação foi de 26,15% (correspondente a 10.534 votantes, segundo dados do SGMAI), mais 10% do que tinha acontecido nas legislativas de 2019, quando esta taxa se fixou em 16,39%.

No entanto, é provável que este crescimento não se mantenha na repetição do escrutínio deliberada pelo Tribunal Constitucional, uma vez que o sentimento na comunidade é de descrença depois da anulação de 80% dos votos no círculo da Europa.



Emigrantes "viram que muitos votos foram para o lixo e já não vão votar mais" A anulação de mais de 80% dos votos no círculo da Europa está a gerar trocas de acusações entre partidos e entidades envolvidas no processo eleitoral em Portugal. Entre os emigrantes no Luxemburgo o sentimento é de desrespeito e descrença nas instituições.

"Acho que as pessoas estão muito descrentes. Pelo menos, pelo que vejo nas redes sociais, há muita gente que diz que nunca mais vai votar ou que não vai votar de novo", aponta João Verdades dos Santos, considerando que o Estado deu um sinal "de desconsideração completa pelas comunidades e é óbvio que as pessoas se sentem ofendidas", considerou o advogado.



João Verdades dos Santos aponta ainda outros problemas eleitorais que não se esgotam na anulação destes votos, nem nestas últimas eleições, e que também foram sinalizados pelo Conselho das Comunidades Portuguesas e através de testemunhos recolhidos pelo Contacto, como os de eleitores que saíram dos cadernos eleitorais quando renovaram o seu cartão do cidadão, sem que tivessem dado consentimento para que fossem retirados do processo de recenseamento.

"Em 2019, tínhamos 47.026 inscritos, no Luxemburgo, em 2022 temos 40.277. O que é que aconteceu com os outros quase sete mil? Desapareceram dos cadernos eleitorais?" questiona o conselheiro, acrescentando que os serviços consulares na renovação dos cartões do cidadão, por vezes, "apagam sem legitimidade jurídica e democrática alguns cidadãos que pretendem manter o seu direito de voto".

O conselheiro refere ao Contacto que tem recebido muitas queixas de emigrantes que reclamam não lhes ter sido perguntado, no momento da renovação do cartão, no Luxemburgo, se queriam ou não manter o recenseamento e que mesmo assim viram retirada a inscrição do seu nome dos cadernos eleitorais.

"O Conselho das Comunidades está muito preocupado com isto e está a acompanhar a situação", diz João Verdades dos Santos, reforçando a posição do organismo que lembrou esta semana novamente estes casos, no comunicado em que se pronunciou sobre a votação para as últimas legislativas e a anulação dos votos do círculo da Europa.

Esta quarta-feira, e sem serem ainda conhecidos os detalhes logísticos da repetição da eleição neste círculo, devido aos 80% de votos anulados, o presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, Pedro Rupio, deixou também o alerta para o risco de uma grande abstenção, caso a votação seja exclusivamente presencial.



Associação de emigrantes "aplaude" repetição das eleições mas alerta para prazos apertados Realizar as eleições no segundo domingo a seguir à decisão da anulação pode comprometer a capacidade de organizar o ato eleitoral e o envio dos boletins para o voto postal. Se escrutínio for apenas presencial a abstenção deverá disparar, antevê o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas.

Em causa está o curto prazo, de cerca de duas semanas, que corre entre a decisão do Tribunal Constitucional e a realização do novo ato eleitoral, que tem de ser marcado para "o segundo domingo, posterior à decisão", segundo indica o artigo 119.º da Lei Eleitoral para a Assembleia da República para votações consideradas nulas.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) esteve entretanto reunida hoje e marcou para o início da noite (20h em Lisboa) uma conferência de imprensa no auditório da Assembleia da República, onde se espera que seja explicada a forma como irá decorrer a repetição das eleições no círculo da Europa, e, em particular, se a votação será presencial ou também por voto postal, bem como serão operacionalizadas estas opções considerando o pouco tempo disponível.

Como advogado, João Verdades dos Santos considera que esse é um "desafio logístico" que cabe ao Estado e aos consulados resolverem, mas que as duas opções devem ser asseguradas como no escrutínio anterior. "É o que está na lei e é o que tem de ser feito. Tem de haver uma interpretação consistente ou então deve ser pedido um esclarecimento ao Tribunal Constitucional sobre como é que deve ser o processo eleitoral."

Enquanto cidadão, e apesar de lamentar toda esta situação, João Verdades dos Santos afirma que irá votar "as vezes que forem necessárias nos processos eleitorais".





